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Ученые впервые произвели горючее из воздуха и света

Ученые впервые произвели горючее из воздуха и света

Ученые создали опытную установку для получения топлива из обычного воздуха и солнечного света. Информация об этом опубликована на сайте Швейцарской высшей технической школы Цюриха, сообщает gazeta.ru

Исследователи считают свое открытие важной вехой, которая в конечном итоге поможет авиации избавиться от выбросов углерода, но заявили, что им еще предстоит проделать большую работу, прежде чем производство такого топлива удастся развернуть в промышленных количествах.

Углекислый газ — один из сильнейших парниковых газов, и в настоящее время на авиацию и корабли приходится около 8 процентов его общих антропогенных выбросов.

Ученые впервые произвели горючее из воздуха и света
Кадр из видео/NPG Press/Youtube

Система разработана под руководством Альдо Штайнфельда из Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Установка получает энергию от солнца и улавливает из воздуха углекислый газ и воду. Смесь воды и газа поступает в реактор, где под действием солнечного света они превращаются в монооксид углерода и водород. Затем из смеси этих газов образуются жидкие углеводороды: установка может выдавать бензин, керосин, метанол или другие виды горючего.

Опытная установка на крыше лаборатории произвела 32 миллилитра метанола за семичасовой световой день.

По расчетам ученых, чтобы удовлетворить мировой спрос, например на авиационный керосин, который в 2019 году составил 414 миллиардов литров, нужно построить заводы по производству такого топлива общей площадью 45 тысяч квадратных километров, что эквивалентно всего 0,5 процента пустыни Сахара.
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