Нестабильность магнитного поля Земли может продолжаться не менее двух-трех суток.
Ученые зафиксировали одну из самых мощных магнитных бурь за последние несколько лет, сообщает ТАСС Она началась в ночь на 4 ноября, нестабильность магнитного поля Земли будет продолжаться не менее двух-трех суток, сообщает в четверг сайт Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.
Столь мощные геомагнитные штормы ранее фиксировались 28 сентября 2017 года, 26 августа 2018 года, 14 мая 2019 года и 12 мая 2021 года.
Всего в классификации магнитных бурь различают пять уровней — от G1 (слабая буря) до G5 (экстремально сильная буря).
"На Земле около часа ночи по московскому времени неожиданно началась одна из крупнейших магнитных бурь последних лет. Индекс геомагнитной активности, который последние дни медленно снижался до спокойных значений (после вспышек конца октября), почти сразу после полуночи скачком увеличился до уровня семь (при максимальном значении девять), что соответствует магнитной буре третьего уровня по пятибалльной шкале", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нестабильность магнитного поля Земли будет сохраняться не менее двух-трех суток, однако вероятность достижения текущих максимумов невелика.
31 октября на Земле началась магнитная буря. Ее инициировала вспышка на Солнце, которая произошла в четверг, 28 октября. Однако она была слабой и классифицировалась по первому уровню.
Ученые также добавили, что в настоящее время на Земле фиксируются одни из крупнейших в этом году полярных сияний. Около 12 часов ночи зона сияний накрыла почти весь скандинавский полуостров. Так, по прогнозам ученых, если геомагнитная активность не спадет, то территории России зона полярных сияний достигнет в период 20-23 часа по московскому времени.