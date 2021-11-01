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В Украине хотят переименовать ряд городов

В Украине хотят переименовать ряд городов

В Украине могут переименовать некоторые города, чтобы привести их названия в соответствие с правописанием и стандартами государственного языка и требованиями норм "языкового закона".
Об этом 3 ноября сообщили в Офисе Уполномоченного по защите государственного языка, сообщает rbc.ua

Языковой омбудсмен Тарас Кремень уже обратился к руководителям ряда органов местного самоуправления с соответствующим предложением, подписав несколько десятков обращений.

Отмечается, что такая инициатива последовала после многочисленных жалоб граждан на то, что названия ряда н.п. носят русскоязычный характер и не соответствуют правилам и нормам украинского правописания, рассказал чиновник в эфире "Украинского радио".

Он также напомнил, что в соответствии с ч. 1 ст. 41 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" географические названия, а также названия скверов, бульваров, улиц, переулков, спусков, проездов, проспектов, площадей, площадей, набережных, мостов и других объектов топонимики населенных пунктов выполняются государственным языком.

О каких городах идет речь

Арбузинка
Северодонецк
Южноукраинск
Южное
Спокойствие
Надежевка
Переводчиково
Луч
Первомайское
Первомайск
...и "многие другие".

"Многие имели прекрасные исторические названия, как Северский Донец, Гарбузинка или Богополь и были несправедливо переименованы во времена коммунистической власти", - объяснил Креминь.

По словам омбудсмена, для приведения географических названий в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 закона "должны быть приняты все необходимые меры".

"Это будет способствовать обеспечению функционирования государственного языка как инструмента объединения украинского общества, средства укрепления государственного единства и территориальной целостности Украины, ее независимой государственности и национальной безопасности", - подчеркнул Креминь.

Напомним, недавно Верховная Рада вернула декоммунизированному селу под Львовом его прежнее название Андреевка.

Также сообщалось, что летом в Донецкой области поселок городского типа Новгородское стал Нью-Йорком - такое название населенный пункт носил до октября 1951 года.
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