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Молдове не добиться прогресса в отношениях с Украиной, пока не решится вопрос Днестра. Заявление

Молдове не добиться прогресса в отношениях с Украиной, пока не решится вопрос Днестра. Заявление

У Молдовы не может быть прогресса в отношениях с Украиной до тех пор, пока не будет решен вопрос Днестра и обеспечения страны питьевой водой. Такое мнение высказал вице-председатель парламента Молдовы, Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча в эфире программы «Интервью недели» на канале Первый в Молдове, передает Noi.md со ссылкой на a-tv.md

"С нашей точки зрения, в отношениях с нашими друзьями и соседями из Украины, у нас, прежде всего, первый вопрос на повестке дня — это вопрос Днестра, на котором строят гидроэнергетические сооружения, угрожающие нашей основной водной артерии. ​И меня беспокоит то, почему госпожа Майя Санду, когда едет в Киев, не поднимает вопрос Днестра. Почему она не поднимает наши внутренние проблемы, которые зависят от ее украинских партнеров? Вот здесь у меня есть вопросы. У Молдовы явно нет геополитических амбиций для того, чтобы решать вопросы глобального характера. Президент нашей страны должна сосредоточиться на внутренних проблемах, искать возможности их решения, в том числе и Днестра. Пока не будет решен вопрос Днестра и обеспечения Республики Молдова питьевой водой и, в данном случае, национальной безопасности с этой точки зрения, мне кажется, в отношениях с нашими соседями, с Украиной, у нас прогресса не может быть", — сказал Влад Батрынча.
  • Сегодня, 09:17
  • DTV
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