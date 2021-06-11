Болгарский Свиленград раздаст пустые участки земли под строительство недвижимости и недостроенные дома, чтобы избавиться от оттока населения, тем самым привлекая новых жителей. Об этом сообщает Газета.ru c ссылкой на портал TheMayor.EU.
На сегодняшний день население в Болгарии сокращается быстрее, чем во многих странах мира. Так, в городке Свиленград в начале XXI века проживало более 19 тыс. человек. Однако сейчас там живет не более 16 тыс. Поэтому новая социальная программа рассчитана на молодые семьи и начинающих специалистов. Этой мерой местные власти хотят справиться с оттоком населения, отмечает издание.
Еще одна цель, которую преследуют власти городка, так это увеличение предложения на рынке недвижимости. Бесплатно получить землю смогут те, кто проживает в ненадлежащих условиях и не имеет собственного жилья.
По сообщению портала, кроме площадки под строительство, будущие жители получат пакет документов со всеми необходимыми разрешениями и утвержденным архитектурным планом, чтобы как можно быстрее приступить к постройке жилья. Первый этап программы включает в себя раздачу восьми участков. Если же инициатива окажется успешной, то ее будут расширять.
В июне небольшой город на севере Хорватии устроил распродажу жилья, чтобы спастись от исчезновения. Муниципальные власти предоставили потенциальным горожанам заброшенные дома за 0,16 доллара и пообещали помочь с ремонтом. По условиям программы, купить дешевую недвижимость могут платежеспособные лица моложе 40 лет, которые желают прожить в городке не менее 15 лет.