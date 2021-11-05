Согласно проекту госбюджета Украины на 2022 год, реальные зарплаты и пенсии украинцев резко снизятся, пенсионерам грозит жизнь за чертой бедности, спрогнозировало украинское издание «Обозреватель»
В 2022 году дефицит Пенсионного фонда Украины составит рекордные 200,6 млрд грн.
В начале 2022 года минимальная пенсия украинцев будет составлять 1934 гривны, в июле увеличится до 2027 гривен, а с декабря — до 2093 гривен. При этом, согласно Министерству социальной политики, чтобы обеспечить базовые потребности, украинскому пенсионеру в месяц необходимо 3692 гривны.
«Это значит, что большая часть украинцев на заслуженном отдыхе в 2022-м обречена на бедность. Если только их не обеспечивают работающие родственники. И речь идет даже о тех пенсионерах, которые всю жизнь исправно платили взносы в Пенсионный фонд и получали среднюю по стране зарплату», — отмечает издание.
Что касается минимальной зарплаты, ее собираются повысить до 6700 гривен — лишь на 3%, причем ожидаемая инфляции на Украине составит 5-7%. Таким образом, реальная «минималка» фактически будет урезана.
Ранее Рада поддержала законопроект о госбюджете Украины на 2022 год. Данным проектом предусмотрены доходы в сумме 1,267 триллиона гривен, расходы — 1,441 триллиона. Дефицит бюджета составит 188 миллиардов.
На пресс-конференции по итогам принятия проекта госбюджета премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что неконтролируемо повышать минимальную заработную плату рискованно, поскольку это может «раскрутить инфляцию до гиперсостояния».
Запланированное на 2022 год повышение минимальной пенсии на Украине лишь незначительно поднимет уровень выплат, которые останутся сильно ниже расходов на базовые потребности, сообщаетregnum.ru