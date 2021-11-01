Папа Римский Франциск впервые назначил женщину генеральным секретарем губернаторства Ватикана. Второй по значимости управленческий орган Ватикана возглавила монахиня Рафаэлла Петрини, сообщает Vatican News.
52-летняя монахиня-францисканка Рафаэлла Петрини будет осуществлять надзор за администрацией Ватикана, включая музеи, почтовое отделение, монетный двор и полицию, пишет korrespondent.net
Папа Франциск заявил, что хочет, чтобы женщины играли более важную роль в Римо-Католической церкви.
Ранее Папа Римский рассказал о "беспрецедентной угрозе" изменения климата. Он отметил, что главам государств следует принять "эффективные меры реагирования" в ответ на чрезвычайную экологическую ситуацию и дать "надежду" следующим поколениям.