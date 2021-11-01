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Губернатором Ватикана впервые стала женщина

Губернатором Ватикана впервые стала женщина

Папа Римский Франциск впервые назначил женщину генеральным секретарем губернаторства Ватикана. Второй по значимости управленческий орган Ватикана возглавила монахиня Рафаэлла Петрини, сообщает Vatican News.

52-летняя монахиня-францисканка Рафаэлла Петрини будет осуществлять надзор за администрацией Ватикана, включая музеи, почтовое отделение, монетный двор и полицию, пишет korrespondent.net

Папа Франциск заявил, что хочет, чтобы женщины играли более важную роль в Римо-Католической церкви.

Ранее Папа Римский рассказал о "беспрецедентной угрозе" изменения климата. Он отметил, что главам государств следует принять "эффективные меры реагирования" в ответ на чрезвычайную экологическую ситуацию и дать "надежду" следующим поколениям.
  • Сегодня, 12:56
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