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Зеленский подписал закон об олигархах: что предусматривает

Зеленский подписал закон об олигархах: что предусматривает

Президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный Закон об олигархах. Он был принят Верховной Радой со взаимоисключающими нормами, но затем исправлен.

Об этом глава государства сообщил в своем Twitter. По его мнению, документ "коренным образом меняет отношения между крупным бизнесом и политиками", передает obozrevatel.com

Напомним, 23 сентября в Верховной Раде под давлением президента приняли Закон об олигархах, который практически позволяет главе государства "назначать" олигархов и ограничивать их права. Это произошло еще до получения рекомендаций Венецианской комиссии, фактически нарушая процедуру.

В результате Украина стала первой страной в мире, где бороться с олигархами решили не с помощью антимонопольного комитета, независимых судов и правоохранительных органов, а благодаря решению президента. И никто не может гарантировать, что "назначение" олигархов не будет избирательным, а такой статус хоть как-то изменит ситуацию в стране.

Определять "олигархов" будут по четырем критериям:

участие в политической жизни;

влияние на СМИ;

состояние от 80 млн долларов;

контроль над одним из товарных рынков.

Чтобы стать "олигархом", достаточно соответствовать трем из указанных характеристик. В законе прописаны всего две санкции, которые будут к ним применены:

олигарх не сможет вносить вклады в поддержку политических партий непосредственно или через своих партнеров;

такие бизнесмены и их компании не смогут участвовать в приватизации крупных государственных предприятий.

Таким образом, олигархами могут называться десятки и сотни украинских предпринимателей.

Как заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, информация, что Европейский союз вроде бы поддержал принятие Закона об олигархах, не соответствует действительности.

А директор программы "Право" Украинского института будущего, адвокат Александр Чебаненко выразил мнение, что Закон об олигархах носит декларативный характер и не будет работать из-за многочисленных признаков неконституционности.

obozrevatel.com
  • Сегодня, 07:44
  • DTV
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