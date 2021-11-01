Президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный Закон об олигархах. Он был принят Верховной Радой со взаимоисключающими нормами, но затем исправлен.
Об этом глава государства сообщил в своем Twitter. По его мнению, документ "коренным образом меняет отношения между крупным бизнесом и политиками", передает obozrevatel.com
Напомним, 23 сентября в Верховной Раде под давлением президента приняли Закон об олигархах, который практически позволяет главе государства "назначать" олигархов и ограничивать их права. Это произошло еще до получения рекомендаций Венецианской комиссии, фактически нарушая процедуру.
В результате Украина стала первой страной в мире, где бороться с олигархами решили не с помощью антимонопольного комитета, независимых судов и правоохранительных органов, а благодаря решению президента. И никто не может гарантировать, что "назначение" олигархов не будет избирательным, а такой статус хоть как-то изменит ситуацию в стране.
Определять "олигархов" будут по четырем критериям:
участие в политической жизни;
влияние на СМИ;
состояние от 80 млн долларов;
контроль над одним из товарных рынков.
Чтобы стать "олигархом", достаточно соответствовать трем из указанных характеристик. В законе прописаны всего две санкции, которые будут к ним применены:
олигарх не сможет вносить вклады в поддержку политических партий непосредственно или через своих партнеров;
такие бизнесмены и их компании не смогут участвовать в приватизации крупных государственных предприятий.
Таким образом, олигархами могут называться десятки и сотни украинских предпринимателей.
Как заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, информация, что Европейский союз вроде бы поддержал принятие Закона об олигархах, не соответствует действительности.
А директор программы "Право" Украинского института будущего, адвокат Александр Чебаненко выразил мнение, что Закон об олигархах носит декларативный характер и не будет работать из-за многочисленных признаков неконституционности.