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На Украине заявили, что непривитых учителей отстранят, несмотря на просьбу профсоюзов

На Украине заявили, что непривитых учителей отстранят, несмотря на просьбу профсоюзов

Все учителя, которые не сделали прививку от коронавируса, на Украине с понедельника не будут допущены к работе, несмотря на просьбу просветительских профсоюзов предоставить работникам дополнительное время для прохождения вакцинации. Об этом заявил в понедельник министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Согласно действующему законодательству они [работники учебных заведений] будут отстранены. Для этого директор образовательного учреждения делает внутренний приказ, которым отстраняются на период карантина люди, не имеющие по крайней мере одной [дозы] прививки от коронавирусной инфекции", - пояснил он в эфире канала "1+1", пишет ТАСС.

Министр сообщил, что против такого запрета выступили профсоюзы, которые просят дать работникам учебных заведений еще срок в месяц. "У меня была большая дискуссия на прошлой неделе с представителями профсоюзов, говорил с ними откровенно. Профсоюзы хотят право на работу, а я хочу обеспечить право на жизнь", - подчеркнул Ляшко.

Отстраненным учителям зарплата не будет выплачиваться, стаж не будет начисляться. Работать из дома отстраненным работникам тоже будет запрещено. По словам Ляшко, без работы они будут сидеть до тех пор, пока не вакцинируются. Их обязанности в течение этого времени будут выполнять вакцинированные коллеги, которым за это будут доплачивать. При этом к работе должны допустить также переболевших сотрудников или имеющих противопоказания к вакцинации. Они должны будут предъявить сертификат о выздоровлении в приложении "Действие" или справку от врача о противопоказаниях.

Глава Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой в эфире телеканала "Украина 24" объяснил, что обязательство сотрудника вакцинироваться противоречит трудовому кодексу лишь в части сроков. "Об изменении существующих условий труда работников нужно предупреждать, согласно статье 32 Кодекса законов о труде, не позднее чем за два месяца до введения таких изменений", - сказал Осовой. Таким образом, как отметил глава Федерации профсоюзов Украины, введение обязательной вакцинации работников и отстранение их от работы противоречат статье Кодекса о труде.

По данным Минздрава, в стране четвертый день подряд снижается число новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает в понедельник ведомство, за прошлые сутки заразились 13 068 человек, среди них - 790 детей и 145 медиков. В больницы в воскресенье попали 3 532 человека, выздоровели 8 200 пациентов, умерли 473 человека. Таким образом, общее число случаев инфицирования коронавирусом, зафиксированных на Украине за все время пандемии, достигло 3 088 501, из них 72 557 оказались летальными, 2 520 956 украинцев выздоровели.
tass.ru
  • Вчера, 19:13
  • DTV
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