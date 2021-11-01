Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
В Украине ускорилось снижение запасов угля
Запасы угля на государственных теплоэлектростанциях опустились ниже 380 тысяч тонн и продолжают уменьшаться.
За неделю запасы угля на складах ТЭС сократились более чем на 100 тысяч тонн и сейчас составляют 378 тысяч тонн, свидетельствуют данные Минэнерго в понедельник, 15 ноября.
Неделю назад запасы составляли 479,3 тысяч тонн, пишет korrespondent.net.
Ранее в Минэнерго сообщили, что намерены сэкономить 500 тысяч тонн угля в месяц, переведя несколько блоков ТЭЦ на газ, а также запустить отремонтированные энергоблоки АЭС.
Сейчас в Украине по состоянию из-за нехватки угля не работают сразу 14 энергоблоков государственных ТЭС - это рекорд.
korrespondent.net
- Сегодня, 05:09
- DTV
- Просмотров: 0
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.