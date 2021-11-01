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В Украине ускорилось снижение запасов угля

В Украине ускорилось снижение запасов угля

Запасы угля на государственных теплоэлектростанциях опустились ниже 380 тысяч тонн и продолжают уменьшаться.

За неделю запасы угля на складах ТЭС сократились более чем на 100 тысяч тонн и сейчас составляют 378 тысяч тонн, свидетельствуют данные Минэнерго в понедельник, 15 ноября.

Неделю назад запасы составляли 479,3 тысяч тонн, пишет korrespondent.net.

Ранее в Минэнерго сообщили, что намерены сэкономить 500 тысяч тонн угля в месяц, переведя несколько блоков ТЭЦ на газ, а также запустить отремонтированные энергоблоки АЭС.

Сейчас в Украине по состоянию из-за нехватки угля не работают сразу 14 энергоблоков государственных ТЭС - это рекорд.
korrespondent.net
  • Сегодня, 05:09
  • DTV
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