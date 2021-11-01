Одесситке загранпаспорт необходим для выезда за рубеж на лечение. Она была принята на оформление по льготам.
В Одессе паспорт гражданина Украины для выезда за границу получила София Цуркан. Коренной одесситке 104 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Государственной миграционной службы в Одесской области.
"Проблемы со здоровьем привели к необходимости лечения за границей. Поэтому дочь Софии Цуркан обратилась в Главное управление Миграционной службы Одесской области с просьбой оформить выездное оформление загранпаспорта ее маме", - говорится в сообщении.
Заявительница была принята на оформление загранпаспорта по льготам как лицо, которому более 80 лет.