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ПСРМ бьет тревогу в связи с ухудшающейся ситуацией на реке Днестр

ПСРМ бьет тревогу в связи с ухудшающейся ситуацией на реке Днестр

ПСРМ бьет тревогу в связи с серьезной ситуацией на реке Днестр и обвиняет правительство в тайных переговорах с украинскими властями.

Речь идет о строительстве крупнейшей гидроэлектростанции в Европе в Новоднестровском районе Украины, которое привело к высыханию реки.

Депутат ПСРМ Влад Батрынча сказал на брифинге, что у него есть информация о том, что украинская сторона обратилась к властям Молдовы с «непрозрачным предложением оказать поддержку Республике Молдова в обеспечении национальной безопасности и урегулировании приднестровского конфликта», в обмен на это молдавская сторона не обращает внимания на строительство ГЭС на Днестре, сообщает actualitati.md.

«Это соглашение, это предложение – опасное. Процесс, связанный с судьбой реки Днестр, должен быть прозрачным, и люди должны быть информированы, и необходима экологическая инспекция, чтобы выяснить реальное состояние реки”, – подчеркнул Батрынча.
actualitati.md
  • Сегодня, 08:38
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