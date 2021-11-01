ПСРМ бьет тревогу в связи с серьезной ситуацией на реке Днестр и обвиняет правительство в тайных переговорах с украинскими властями.
Речь идет о строительстве крупнейшей гидроэлектростанции в Европе в Новоднестровском районе Украины, которое привело к высыханию реки.
Депутат ПСРМ Влад Батрынча сказал на брифинге, что у него есть информация о том, что украинская сторона обратилась к властям Молдовы с «непрозрачным предложением оказать поддержку Республике Молдова в обеспечении национальной безопасности и урегулировании приднестровского конфликта», в обмен на это молдавская сторона не обращает внимания на строительство ГЭС на Днестре, сообщает actualitati.md.
«Это соглашение, это предложение – опасное. Процесс, связанный с судьбой реки Днестр, должен быть прозрачным, и люди должны быть информированы, и необходима экологическая инспекция, чтобы выяснить реальное состояние реки”, – подчеркнул Батрынча. actualitati.md