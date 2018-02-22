В преддверии рассмотрения проекта бюджета-2022 в парламенте республики на площадке Правительства состоялась презентация программы транспортной доступности по Тирасполю и Бендерам. Следует отметить, что вопросы транспорта решаются не только в городах, но и районах республики. Например, в отношении пригородного автотранспорта государство пошло на встречу, сделав некоторые маршруты социально-значимыми и выдавая перевозчикам топливную субсидию, сообщается на сайте Правительства.
«Очень много обращений от граждан нашей республики относительно двух моментов: первый - неудовлетворительное состояние большей части общественного транспорта. Речь идет, прежде всего, о троллейбусах. А второй момент – это то, что автопарка не хватает у троллейбусных управлений, и транспортное сообщение между районами в Тирасполе и Бендерах бывает затруднено. Вот на решение этих проблем направлен проект программы повышения транспортной доступности в Тирасполе и Бендерах», - отметил, открывая совещание Глава Правительства.
Далее руководитель Минэкономразвития представил проект программы, которая рассчитана до 2026 года с финансированием порядка 241 млн рублей для двух городов и проекта по внедрению Автоматизированной системы оплаты проезда. Согласно программе, для Тирасполя на пять лет необходимо чуть больше 135 млн рублей, Бендерам – почти 101 млн, внедрение АСОП требует более 5 млн рублей.
«Программа транспортной доступности города Тирасполь формируется по трем основным направлениям: модернизация электрооборудования тяговых подстанций, реконструкция электрической контактной сети, протяженностью 90 км, приобретение электротранспорта – 30 троллейбусов и 40 электробусов. В этом случае практически весь парк Тирасполя будет иметь обновленный вид», - обозначил Сергей Оболоник.
Также Вице-премьер-министр экономического развития подробно остановился на проблемах столицы: из шести тяговых подстанций, три – выработали свой ресурс и находятся в критическом состоянии. Контактные сети изношены на 75%.
«Мы это часто видим, итогом чего являются обрывы троллейбусных линий и остановка транспортной инфраструктуры до ремонта. Что касается подвижного состава, есть часть троллейбусов современных, но большая часть из 74 машин устарела и морально, и технически, имея срок пользования более 30 лет. По всем стандартным нормам не подлежат эксплуатации. И только благодаря самоотверженному труду работников троллейбусного управления этот состав удается эксплуатировать», - акцентировал внимание Зампред Правительства.
Что касается электробусов, то здесь предполагается приобрести транспорт небольшой вместимости, который смог бы обеспечивать перевозки внутри города.
Что касается Бендер, то для этого города пятилетняя программа также предусматривала реконструкцию электрической контактной сети (порядка 58 км), приобретение 26 троллейбусов и 3 электробусов, 70 единиц подвижного состава и зарядных подстанций для электротранспорта.
Согласно программе часть работ может стартовать уже в следующем году. Так, для Тирасполя на 2022 год предполагается выделение 12 млн рублей на работы по модернизации тяговых подстанций, реконструкции контактной сети и приобретение транспорта. Что касается Бендер, то здесь заложено 3 млн рублей, которые могут пойти на приобретение автобусов малой вместимости.
Автоматизированная система оплаты проезда
На реализацию программы по внедрению Автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте на 5 лет необходимо более 5,5 млн рублей. Проект бюджета на 2022 предполагает включение 3,5 млн рублей на приобретение 700 мобильных валидаторов. Внедрение АСОП рассчитано на 2022-2024 годы. Мобильные валидаторы в следующем году могут начать появляться в общественном городском, пригородном и в электротранспорте. На 2023 год в планах приобретение еще 150 стационарных приборов для троллейбусов Тирасполя и Бендер, а также 70 мобильных единиц. В финальный год реализации АСОП планируется закупка еще 15 стационарных и 70 мобильных приборов учета проезда.
Мнение госадминистраций и городских советов народных депутатов
После презентации свое мнение о программе транспортной доступности выразили руководители городов Тирасполя и Бендеры, а также председатели местных советов. Как рассказал глава Бендер, в городе есть достаточно много районов, где не ездят троллейбусы и именно благодаря программе они там смогут появиться. Это будут троллейбусы с автономным ходом. Также Роман Иванченко выразил мнение по поводу внедрения АСОП:
«Это самый главный вопрос, который мы предлагаем. И начать решение проблемы именно с этого момента или параллельно идти, потому что внедрение АСОП очень много вопросов закроет: это и вопросы доптрансфертов на троллейбусное управление, вопрос оплаты нашему перевозчику, который осуществляет перевозку льготников по ряду маршрутов. Мы выведем большую часть платежей из серой области».
«Программа очень нужная и реализация ее необходима для республики, потому что она затрагивает очень важные концепты, - выразил свою точку зрения председатель Совета народных депутатов Бендер Юрий Кара. – Учитывая анализ ситуации в городе, что за последние несколько лет мы расширили сеть движения электрического транспорта. В городе сегодня есть более острая ситуация с использованием троллейбусов с автономным ходом, которая помогла бы решить социальную напряжённость в обеспечении транспортом социальных групп населения не только дальних микрорайонов, но и сел-спутников».
Свое видение ситуации представил и и.о. столичного градоначальника, отметив, что транспортной проблематикой заниматься пока рано в таком объеме, а нужно больше внимания уделить состоянию школ и детских садов. Также глава городского совета рассказал, что многие сады и школы пострадали во время ливневых дождей этого лета, кроме того, некоторых из них годами не ремонтировали, поэтому предлагается часть средств программы перераспределить на эти направления. Вадим Дони высказал мнение о том, что решать транспортную проблему можно было бы не закупкой троллейбусов, а начать с покупки электробусов.
Председатель Правительства идею столичного руководства поддержал и предложил на следующий год заложить покупку 3-4 электробусов и реализовать пилотный проект на некоторых маршрутах. Остальную сумму распределят пропорционально между районами республики в части ремонта школ и детских садов.
«Таким образом и Тирасполь получит дополнительно к этим 6 млн (прим. решение о выделении каждой госадминистрации дополнительных средств было принято несколько дней назад) определенную сумму, и Бендеры, и Слободзея, и все остальные. И под эти суммы совместно с главами доформируйте перечень по школам и детских садам. Таким образом мы можем поступить», - резюмировал Александр Мартынов.