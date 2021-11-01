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Выборы Президента ПМР: ЦИК зарегистрировал единственного конкурента В. Красносельского

Выборы Президента ПМР: ЦИК зарегистрировал единственного конкурента В. Красносельского

Житель села Гыртоп Григориопольского района Сергей Пынзарь зарегистрирован кандидатом на пост главы государства. Такое решение приняли члены ЦИК ПМР по результатам рассмотрения предоставленных кандидатом документов на соответствие требованиям закона и проверки данных, содержащихся в подписных листах. Из 3288 проверенных подписей недостоверными признаны 523.

Председатель ЦИК ПМР Елена Городецкая вручила Сергею Пынзарю удостоверение зарегистрированного кандидата.

По результатам заключения рабочей группы о проверке соответствия порядка выдвижения кандидата Николая Малышева требованиям Избирательного кодекса ПМР (в частности, достоверности подписей и иных данных, содержащихся в подписных листах, а также других документов и сведений, представленных кандидатом в Президенты) Центризбирком принял решение об отказе в регистрации Николая Малышева в качестве кандидата на пост главы государства в связи с предоставлением менее 2 % подписей от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного округа, а также в виду недостаточного количества достоверных подписей избирателей для регистрации кандидата, требуемых в соответствии с частью первой пункта 2 статьи 54 ИК ПМР. Из 2255 проверенных подписей недостоверными признаны 616, сообщается на сайте ЦИК ПМР.

Процедура регистрации кандидатов в Президенты ПМР завершена. Напомним, изначально свои кандидатуры выдвинули 5 приднестровцев. 27 октября принято решение о регистрации кандидата Вадима Красносельского (недостоверными признаны 174 подписи из 3600 проверенных). 12 ноября на основании заключения рабочей группы отказано в регистрации кандидату Анатолию Дируну (из проверенных 2474 подписей 863 признаны недостоверными).16 ноября решение о снятии своей кандидатуры принял Евгений Дечев.
cikpmr.com
  • Сегодня, 16:06
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