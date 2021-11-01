Житель села Гыртоп Григориопольского района Сергей Пынзарь зарегистрирован кандидатом на пост главы государства. Такое решение приняли члены ЦИК ПМР по результатам рассмотрения предоставленных кандидатом документов на соответствие требованиям закона и проверки данных, содержащихся в подписных листах. Из 3288 проверенных подписей недостоверными признаны 523.
Председатель ЦИК ПМР Елена Городецкая вручила Сергею Пынзарю удостоверение зарегистрированного кандидата.
По результатам заключения рабочей группы о проверке соответствия порядка выдвижения кандидата Николая Малышева требованиям Избирательного кодекса ПМР (в частности, достоверности подписей и иных данных, содержащихся в подписных листах, а также других документов и сведений, представленных кандидатом в Президенты) Центризбирком принял решение об отказе в регистрации Николая Малышева в качестве кандидата на пост главы государства в связи с предоставлением менее 2 % подписей от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного округа, а также в виду недостаточного количества достоверных подписей избирателей для регистрации кандидата, требуемых в соответствии с частью первой пункта 2 статьи 54 ИК ПМР. Из 2255 проверенных подписей недостоверными признаны 616, сообщается на сайте ЦИК ПМР.
Процедура регистрации кандидатов в Президенты ПМР завершена. Напомним, изначально свои кандидатуры выдвинули 5 приднестровцев. 27 октября принято решение о регистрации кандидата Вадима Красносельского (недостоверными признаны 174 подписи из 3600 проверенных). 12 ноября на основании заключения рабочей группы отказано в регистрации кандидату Анатолию Дируну (из проверенных 2474 подписей 863 признаны недостоверными).16 ноября решение о снятии своей кандидатуры принял Евгений Дечев. cikpmr.com