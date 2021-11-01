Исследование Королевского общества защиты птиц (RSPB) указало на катастрофическое падение численности птиц в Европе, сообщает Ecology and Evolution. Начиная с 1980-х годов общая популяция пернатых сократилась на 620 миллионов особей.
Ученые отметили, что за последние 40 лет исчезла каждая шестая европейская птица. Численность воробьев сократилась почти вдвое (на 247 млн особей), скворцов – на 60% (на 75 миллионов), передает mir24.tv.
Исследование охватило 378 из 445 видов птиц, которые размножаются в Европе. В 2019 году аналогичное исследование в Северной Америке показало, что то же самое происходит и там.
Причина вымирания заключается в том, что человек разрушает среду обитания пернатых. Самый большой спад наблюдался среди видов, связанных с сельским хозяйством и пастбищами. Сократилось также количество городских птиц.
На вымирание птиц могли повлиять и другие факторы: массовое исчезновение насекомых, рост загрязнения, болезни. Так, ученые фиксировали распространение среди пернатых птичьей малярии.
Исследование показало, что распространенные виды вымирают быстрее, чем редкие. Их популяции сократились в среднем на 25% и 4% соответственно. Но даже относительно небольшие потери могут серьезно нарушить структуру и функционирование экосистемы, где птицы играют жизненно важную роль.
Впрочем, есть и хорошие новости. Целенаправленные действия привели к удвоению популяции сапсанов, и этим птицам больше не грозит вымирание. Ученые подчеркнули, что люди в состоянии спасти виды от вымирания, но для этого требуется приложить много усилий.