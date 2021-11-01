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0 ФИФА объявила номинантов на премии The Best Awards 2021
Оглашены шорт-листы игроков, вратарей и тренеров, которые поборются за награды. ФИФА опубликовала список номинантов на премию The Best Awards 2021, а победители будут объявлены во время онлайн-церемонии 17 января 2022 года. Кандидатов на получение каждой награды отбирали экспертные комиссии по женскому и мужскому футболу, в которые входили Эниола Алуко, Эмма Бирн и Марта Техедор, а также Тим Кэхилл, Дэвид Трезеге и Алекси Лалас. Публичное голосование по каждой категории будет открыто до 10 декабря 2021 года, и в конечном итоге ФИФА объявит трех финалистов для каждой награды в начале 2022 года. Лучший игрок ФИФА Карим Бензема (Франция / Реал Мадрид) Кевин Де Брюйне (Бельгия / Манчестер Сити) Криштиану Роналду (Португалия / Ювентус / Манчестер Юнайтед) Роберт Левандовски (Польша / Бавария Мюнхен) Лионель Месси (Аргентина / Барселона / Пари Сен-Жермен) Неймар (Бразилия / Париж Сен-Жермен) Эрлинг Холанд (Норвегия / Боруссия Дортмунд) Жоржиньо (Италия / Челси) Н'Голо Канте (Франция / Челси) Килиан Мбаппе (Франция / Париж Сен-Жермен) Мохамед Салах (Египет / Ливерпуль) Лучший тренер ФИФА Антонио Конте (Италия / Интер / Тоттенхэм) Ханси Флик (Германия / Бавария Мюнхен / сборная Германии) Пеп Гвардиола (Испания / Манчестер Сити) Роберто Манчини (Италия / сборная Италии) Лионель Себастьян Скалони (Аргентина / сборная Аргентины) Диего Симеоне (Аргентина / Атлетико Мадрид) Томас Тухель (Германия / Челси) Лучший вратарь ФИФА Алиссон Беккер (Бразилия / Ливерпуль) Джанлуиджи Доннарумма (Италия / Милан / Париж Сен-Жермен) Эдуар Менди (Сенегал / Челси) Мануэль Нойер (Германия / Бавария Мюнхен) Каспер Шмейхель (Дания / Лестер Сити) Лучшая футболистка ФИФА Стина Блэкстениус (Швеция / BK Хакен) Айтана Бонмати (Испания / Барселона) Люси Бронз (Англия / Манчестер Сити WFC) Магдалена Эрикссон (Швеция / Челси) Кэролайн Грэм Хансен (Норвегия / Барселона) Пернилле Хардер (Дания / Челси) Дженнифер Эрмосо (Испания / Барселона) Джи Со Юн (Республика Корея / Челси) Сэм Керр (Австралия / Челси) Вивиан Мидема (Нидерланды / Арсенал WFC) Эллен Уайт (Англия / Манчестер Сити WFC) Алексия Путельяс (Испания / Барселона) Кристин Синклер (Канада / Портленд-Торнс) Лучший женский тренер ФИФА Луис Кортес (Испания / Барселона) Петер Герхардссон (Швеция / сборная Швеции) Эмма Хейс (Англия / Челси) Беверли Пристман (сборная Англии / Канады) Сарина Вигман (Нидерланды / сборная Голландии / сборная Англии) Лучший вратарь ФИФА среди женщин Анн-Катрин Бергер (Германия / Челси) Кристиан Эндлер (Чили / Париж Сен-Жермен / Лион) Стефани Линн Мари Лабб (Канада / Розенгард / Париж Сен-Жермен) Хедвиг Линдаль (Швеция / Атлетико Мадрид) Алисса Наехер (США / Чикаго Ред Старз)
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