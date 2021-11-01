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ФИФА объявила номинантов на премии The Best Awards 2021

ФИФА объявила номинантов на премии The Best Awards 2021

Оглашены шорт-листы игроков, вратарей и тренеров, которые поборются за награды.

ФИФА опубликовала список номинантов на премию The Best Awards 2021, а победители будут объявлены во время онлайн-церемонии 17 января 2022 года.

Кандидатов на получение каждой награды отбирали экспертные комиссии по женскому и мужскому футболу, в которые входили Эниола Алуко, Эмма Бирн и Марта Техедор, а также Тим Кэхилл, Дэвид Трезеге и Алекси Лалас.

Публичное голосование по каждой категории будет открыто до 10 декабря 2021 года, и в конечном итоге ФИФА объявит трех финалистов для каждой награды в начале 2022 года.

Лучший игрок ФИФА

Карим Бензема (Франция / Реал Мадрид)

Кевин Де Брюйне (Бельгия / Манчестер Сити)

Криштиану Роналду (Португалия / Ювентус / Манчестер Юнайтед)

Роберт Левандовски (Польша / Бавария Мюнхен)

Лионель Месси (Аргентина / Барселона / Пари Сен-Жермен)

Неймар (Бразилия / Париж Сен-Жермен)

Эрлинг Холанд (Норвегия / Боруссия Дортмунд)

Жоржиньо (Италия / Челси)

Н'Голо Канте (Франция / Челси)

Килиан Мбаппе (Франция / Париж Сен-Жермен)

Мохамед Салах (Египет / Ливерпуль)


Лучший тренер ФИФА

Антонио Конте (Италия / Интер / Тоттенхэм)

Ханси Флик (Германия / Бавария Мюнхен / сборная Германии)

Пеп Гвардиола (Испания / Манчестер Сити)

Роберто Манчини (Италия / сборная Италии)

Лионель Себастьян Скалони (Аргентина / сборная Аргентины)

Диего Симеоне (Аргентина / Атлетико Мадрид)

Томас Тухель (Германия / Челси)

Лучший вратарь ФИФА

Алиссон Беккер (Бразилия / Ливерпуль)

Джанлуиджи Доннарумма (Италия / Милан / Париж Сен-Жермен)

Эдуар Менди (Сенегал / Челси)

Мануэль Нойер (Германия / Бавария Мюнхен)

Каспер Шмейхель (Дания / Лестер Сити)


Лучшая футболистка ФИФА

Стина Блэкстениус (Швеция / BK Хакен)

Айтана Бонмати (Испания / Барселона)

Люси Бронз (Англия / Манчестер Сити WFC)

Магдалена Эрикссон (Швеция / Челси)

Кэролайн Грэм Хансен (Норвегия / Барселона)

Пернилле Хардер (Дания / Челси)

Дженнифер Эрмосо (Испания / Барселона)

Джи Со Юн (Республика Корея / Челси)

Сэм Керр (Австралия / Челси)

Вивиан Мидема (Нидерланды / Арсенал WFC)

Эллен Уайт (Англия / Манчестер Сити WFC)

Алексия Путельяс (Испания / Барселона)

Кристин Синклер (Канада / Портленд-Торнс)


Лучший женский тренер ФИФА

Луис Кортес (Испания / Барселона)

Петер Герхардссон (Швеция / сборная Швеции)

Эмма Хейс (Англия / Челси)

Беверли Пристман (сборная Англии / Канады)

Сарина Вигман (Нидерланды / сборная Голландии / сборная Англии)

Лучший вратарь ФИФА среди женщин

Анн-Катрин Бергер (Германия / Челси)

Кристиан Эндлер (Чили / Париж Сен-Жермен / Лион)

Стефани Линн Мари Лабб (Канада / Розенгард / Париж Сен-Жермен)

Хедвиг Линдаль (Швеция / Атлетико Мадрид)

Алисса Наехер (США / Чикаго Ред Старз)
  • Сегодня, 05:44
  • DTV
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