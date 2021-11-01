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С кем "Шериф" сыграет в Лиге Европы: 17 возможных соперников тираспольского клуба

С кем "Шериф" сыграет в Лиге Европы: 17 возможных соперников тираспольского клуба

В группе D Лиги чемпионов за тур до конца "Шериф" закрепил за собой 3-е место, которое даст ему право сыграть в феврале в стыковых матчах Лиги Европы и побороться за путевку в 1/8 финала.

В число возможных соперников молдавского клуба входят те команды, которые в групповом этапе Лиги Европы займут вторые места, сообщает moldfootball.com

И хотя точный список потенциальных соперников "Шерифа" определится в декабре, когда в ЛЕ будут сыграны последние групповые матчи, уже сейчас можно оценить, кто ему может выпасть, на основе текущего положения дел в группах:

Группа А: "Рейджерс" (Шотландия)

Группа В: "ПСВ Эйндховен" (Нидерланды) / "Реал Сосьедад" (Испания)

Группа С: "Лестер" (Англия) / "Наполи" (Италия) / "Легия" (Польша) / "Спартак" (Москва, Россия)

Группа D: "Айнтрахт" (Германия) / "Олимпиакос" (Греция)

Группа E: "Галатасарай" (Турция) / "Лацио" (Италия)

Группа F: "Црвена Звезда" (Сербия) / "Брага" (Португалия) / "Мидтьюлланн" (Дания)

Группа G: "Бетис" (Испания)

Группа Н: "Динамо Загреб" (Хорватия) / "Генк" (Бельгия)

Последний игровой день в групповом этапе Лиги Европы состоится 9 декабря, а уже 13 декабря в UEFA пройдет жеребьевка, которая и определит соперника "Шерифа" по стыковым матчам.

Сами игры состоятся 17 и 24 февраля 2022 года. Первый матч для "Шерифа" будет домашним, второй - выездным.

moldfootball.com
  • Сегодня, 19:42
  • DTV
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