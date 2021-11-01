В группе D Лиги чемпионов за тур до конца "Шериф" закрепил за собой 3-е место, которое даст ему право сыграть в феврале в стыковых матчах Лиги Европы и побороться за путевку в 1/8 финала.
В число возможных соперников молдавского клуба входят те команды, которые в групповом этапе Лиги Европы займут вторые места, сообщает moldfootball.com
И хотя точный список потенциальных соперников "Шерифа" определится в декабре, когда в ЛЕ будут сыграны последние групповые матчи, уже сейчас можно оценить, кто ему может выпасть, на основе текущего положения дел в группах:
Группа А: "Рейджерс" (Шотландия)
Группа В: "ПСВ Эйндховен" (Нидерланды) / "Реал Сосьедад" (Испания)