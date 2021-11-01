Экс-президент Украины Виктор Янукович, который сбежал в Россию в феврале 2014 года, подал иск в Окружной административный суд Киева против Верховной Рады Украины.
Он намерен оспорить законность его отстранения от власти. Об этом сообщил пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир. Он назвал антиконституционным постановление Верховной Рады от 22 февраля 2014 года о самоустранении Януковича и назначении внеочередных выборов президента, сообщает dumskaya.net
«В Верховной Раде понимали, что законно отстранить от власти демократически избранного Президента путем импичмента не удастся, рассматривали два варианта: физически устранить Виктора Януковича или, растоптав закон, захватить власть. Парламент, не имея на это полномочий, пошел вторым путем. И именно этот путь вверг Украину в катастрофу», — заявил Кирасир.