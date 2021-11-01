Эксперт по экономике Вячеслав Ионицэ, участвовавший в исследовании, утверждает, что «в Молдове в этом году зарегистрирован самый большой рост потребительских кредитов на всем пространстве СНГ».
«Рекорд по потребительским кредитам: Именно в Молдове в этом году зафиксирован самый большой рост потребительских кредитов на всем пространстве СНГ. Я предполагаю, что рост в 34% – это рекорд и для Европы. На втором месте Казахстан с ростом на 28,3%. Портфель потребительских кредитов в Молдове достиг 567 миллионов долларов США, и темпы роста остаются намного выше, чем в среднем за последние годы. Я предложил изданию в Казахстане объяснение этого явления, а также действий Нацбанка», – написал Ионицэ в соцсетях.
В последние месяцы в экономике наблюдается тревожная эволюция, которая становится очевидной, если рассматривать эволюцию портфеля депозитов и ссуд в финансовой системе, пишет noi.md
Это открытие принадлежит экономическому аналитику Вячеславу Ионицэ, который отмечает, что «мы наблюдаем парадоксальную ситуацию с негативными последствиями, которые все еще трудно измерить количественно: вместо того, чтобы граждане через депозиты финансировали экономическое развитие, мы имеем диаметрально противоположную ситуацию, когда экономические агенты вместо инвестирования вкладывают деньги в банки и финансируют потребление населения».