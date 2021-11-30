Ведущая Fox News Лара Логан сравнила главного американского вирусолога Энтони Фаучи с нацистским врачом Йозефом Менгеле, также известным под прозвищем «Ангел Смерти из Освенцима». Ее слова прозвучали в понедельник вечером во время обсуждения нового штамма коронавируса «омикрон» в эфире телеканала, пишет Газета.ru
«На данный момент Фаучи не представляет для людей науку. Для них он как доктор Йозеф Менгеле, нацистский доктор, который проводил эксперименты над евреями во время Второй мировой войны в концентрационных лагерях. Это то, что я слышу от людей по всему миру" - цитирует слова ведущей издание.
Йозеф Менгеле проводил медицинские опыты над узниками лагеря Освенцим во время Второй мировой войны. Прозванный Ангелом Смерти, Менгеле, жертвами которого стали десятки тысяч узников, в том числе детей, сумел после войны бежать в Латинскую Америку и умер в 1979 году от инсульта, купаясь в океане.
Ранее несколько ведущих Fox News допустили, что демократы могут выдумывать новые варианты COVID-19, чтобы обмануть людей в преддверии промежуточных выборов в американский Конгресс.