Экс-советник Белого дома Джон Болтон

В заявлении, подготовленном Общеприднестровским народным форумом ПМР, Общественной палатой ПМР, Республиканским союзом защитников ПМР и ОСТК Приднестровья общественные организации Приднестровья выразили высокую обеспокоенность агрессивными высказываниями бывшего советника президента США Джона Болтона и предложениями о «ликвидации» Приднестровья силами НАТО в целях сдерживания России.

Выражаем высокую обеспокоенность от имени широкой общественности Приднестровской Молдавской Республики в связи с агрессивными высказываниями представителя США и предложениями о «ликвидации» Приднестровья силами НАТО в целях сдерживания России. Напоминаем господину Болтону о том, что Приднестровское государство было создано 2 сентября 1990 года в результате свободного волеизъявления его многонационального народа, в том числе с учетом принятой парламентом ССР Молдова Декларации о суверенитете от 23 июня 1990 г., создавшей легитимные основания для утверждения государственности Молдовы и Приднестровья как двух равноправных правопреемников МССР, ранее также существовавших раздельно.На фоне этих фактов комментарии американского экс-чиновника об «искусственном» характере Приднестровской Молдавской Республики говорят о низком уровне понимания исторических фактов и невладении реальной ситуацией.Агрессивные заявления американского представителя отражают общую стратегическую линию поведения США по обострению конфронтации с Россией и ее союзниками. Нападки американских «ястребов» именно на Приднестровье, на территории которого постоянно живут более 220 тысяч граждан России и более 29 лет под российской эгидой успешно действует миротворческая операция, имеют вполне очевидное объяснение – стремление нанести удар по интересам России.Обращаем внимание на то, что представители нынешнего руководства Молдовы не просто принимают решения с постоянной оглядкой на Вашингтон, но и напрямую получают многомиллионную военную помощь в форме неких засекреченных видов вооружений, доставляемую самолетами ВВС США.Кроме того, на протяжении последних нескольких лет отношения между Приднестровьем и Молдовой систематически деградируют. Представители нынешнего молдавского руководства, известные своими антиприднестровскими взглядами, продолжают разрушать существующие механизмы переговорного процесса и готовы перейти грань, чтобы приступить к реализации конфликтного сценария в отношении Приднестровья при поддержке Вашингтона. Ярким примером является введённый с 1 сентября при активном участии Молдовы запрет на передвижение транспортных средств с приднестровскими номерными знаками по территории Украины.Призываем руководство Молдовы отреагировать на угрожающие призывы американского экс-чиновника и официально подтвердить свою приверженность мирным методам урегулирования отношений с Приднестровьем.Отсутствие адекватной реакции Кишинёва станет свидетельством того, что молдавские власти намерены следовать американским советам, усиливая давление на Приднестровье и повышая риск обострения конфликта.Происходящая на наших глазах деградация ситуации усиливает угрозу очередной блокады против Приднестровья в виде ужесточения таможенного-пограничного контроля Молдовы и Украины на приднестровско-украинской границе, которая приведет к ограничению импорта лекарств, продуктов питания и промышленных товаров и может привести к масштабной гуманитарной катастрофе в республике.Обращаем внимание Российской Федерации на то, что в ближайшее время Приднестровье может столкнуться с агрессивными блокадными действиями, в связи с чем призываем руководство России не допустить эскалации региональной напряженности и ухудшения положения своих граждан и соотечественников, проживающих в Приднестровье.источник: novostipmr.com Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, где НАТО следует действовать для противостояния России, пишет издание Газета. ru Об этом он сообщил в статье для 19Fortyfive Он подчеркнул, что Москва «прощупывает серую зону», которая находится к востоку от НАТО и включает в себя Украину, Белоруссию, Молдавию и Закавказье. По его мнению, коллективная неспособность Запада выработать эффективную оппозиционную политику подчеркивает его близорукость.Болтон выразил уверенность, что ближайшая задача НАТО состоит в том, чтобы ослабить власть Кремля над странами «серой зоны», которые, по мнению экс-советника президента, являются «серьезными кандидатами в НАТО».«Москва должна недвусмысленно воспринять как наши намерения, так и нашу волю к их достижению», — отметил Болтон.Между тем, отметил он, наращивание военной помощи Украине, блокирование газопровода «Северный поток — 2», бойкотирование российской нефти и другие дипломатические и экономические санкции являются оправданными, но недостаточными мерами.Это, по словам Болтона, отвлекло бы внимание России от Украины и напомнило бы, что НАТО «жив».