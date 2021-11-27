В заявлении, подготовленном Общеприднестровским народным форумом ПМР, Общественной палатой ПМР, Республиканским союзом защитников ПМР и ОСТК Приднестровья общественные организации Приднестровья выразили высокую обеспокоенность агрессивными высказываниями бывшего советника президента США Джона Болтона и предложениями о «ликвидации» Приднестровья силами НАТО в целях сдерживания России.
Текст обращения:
О неприемлемости высказываний бывшего советника президента США
Выражаем высокую обеспокоенность от имени широкой общественности Приднестровской Молдавской Республики в связи с агрессивными высказываниями представителя США и предложениями о «ликвидации» Приднестровья силами НАТО в целях сдерживания России. Напоминаем господину Болтону о том, что Приднестровское государство было создано 2 сентября 1990 года в результате свободного волеизъявления его многонационального народа, в том числе с учетом принятой парламентом ССР Молдова Декларации о суверенитете от 23 июня 1990 г., создавшей легитимные основания для утверждения государственности Молдовы и Приднестровья как двух равноправных правопреемников МССР, ранее также существовавших раздельно.
На фоне этих фактов комментарии американского экс-чиновника об «искусственном» характере Приднестровской Молдавской Республики говорят о низком уровне понимания исторических фактов и невладении реальной ситуацией.
Агрессивные заявления американского представителя отражают общую стратегическую линию поведения США по обострению конфронтации с Россией и ее союзниками. Нападки американских «ястребов» именно на Приднестровье, на территории которого постоянно живут более 220 тысяч граждан России и более 29 лет под российской эгидой успешно действует миротворческая операция, имеют вполне очевидное объяснение – стремление нанести удар по интересам России.
Обращаем внимание на то, что представители нынешнего руководства Молдовы не просто принимают решения с постоянной оглядкой на Вашингтон, но и напрямую получают многомиллионную военную помощь в форме неких засекреченных видов вооружений, доставляемую самолетами ВВС США.
Кроме того, на протяжении последних нескольких лет отношения между Приднестровьем и Молдовой систематически деградируют. Представители нынешнего молдавского руководства, известные своими антиприднестровскими взглядами, продолжают разрушать существующие механизмы переговорного процесса и готовы перейти грань, чтобы приступить к реализации конфликтного сценария в отношении Приднестровья при поддержке Вашингтона. Ярким примером является введённый с 1 сентября при активном участии Молдовы запрет на передвижение транспортных средств с приднестровскими номерными знаками по территории Украины.
Призываем руководство Молдовы отреагировать на угрожающие призывы американского экс-чиновника и официально подтвердить свою приверженность мирным методам урегулирования отношений с Приднестровьем.
Отсутствие адекватной реакции Кишинёва станет свидетельством того, что молдавские власти намерены следовать американским советам, усиливая давление на Приднестровье и повышая риск обострения конфликта.
Происходящая на наших глазах деградация ситуации усиливает угрозу очередной блокады против Приднестровья в виде ужесточения таможенного-пограничного контроля Молдовы и Украины на приднестровско-украинской границе, которая приведет к ограничению импорта лекарств, продуктов питания и промышленных товаров и может привести к масштабной гуманитарной катастрофе в республике.
Обращаем внимание Российской Федерации на то, что в ближайшее время Приднестровье может столкнуться с агрессивными блокадными действиями, в связи с чем призываем руководство России не допустить эскалации региональной напряженности и ухудшения положения своих граждан и соотечественников, проживающих в Приднестровье.
Общеприднестровский народный форум ПМР
Общественная палата ПМР ОО «Республиканский союз защитников ПМР» РОД «ОСТК Приднестровья»
Экс-советник президента США Болтон придумал план удара по России
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, где НАТО следует действовать для противостояния России, пишет издание Газета. ru Об этом он сообщил в статье для 19Fortyfive.
Он подчеркнул, что Москва «прощупывает серую зону», которая находится к востоку от НАТО и включает в себя Украину, Белоруссию, Молдавию и Закавказье. По его мнению, коллективная неспособность Запада выработать эффективную оппозиционную политику подчеркивает его близорукость.
Болтон выразил уверенность, что ближайшая задача НАТО состоит в том, чтобы ослабить власть Кремля над странами «серой зоны», которые, по мнению экс-советника президента, являются «серьезными кандидатами в НАТО».
«Москва должна недвусмысленно воспринять как наши намерения, так и нашу волю к их достижению», — отметил Болтон.
Между тем, отметил он, наращивание военной помощи Украине, блокирование газопровода «Северный поток — 2», бойкотирование российской нефти и другие дипломатические и экономические санкции являются оправданными, но недостаточными мерами. Болтон предложил властям начать распутывать «замороженные конфликты» на постсоветском пространстве, в частности в конфликте Приднестровья и Молдавии или Абхазии и Южной Осетии. Это, по словам Болтона, отвлекло бы внимание России от Украины и напомнило бы, что НАТО «жив».