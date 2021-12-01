В Киеве 1 декабря на акцию протеста под Верховной Радой собрались тысячи предпринимателей. Одно из требований – отмена обязательного применения кассовых аппаратов. Люди принесли с собой флаги "SaveФОП" и плакаты. Рядом установили сцену, где собравшиеся выступали и озвучивали свои требования, передает segodnya.ua
Предприниматели требуют принятия законопроекта № 5866 об отмене обязательного применение кассовых аппаратов и выступают против увеличения налогов на малый бизнес.
Среди участников много правоохранителей – они следят за общественным порядком.
Из-за проведения массовых акций полиция совместно с военнослужащими Нацгвардии заступили на усиленное дежурство. Полиция оцепила весь правительственный квартал, в местах проведения митингов взрывотехники проверяли территорию, чтобы выявить опасные и подозрительные предметы.