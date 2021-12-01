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На «Седьмом километре» начался предновогодний ажиотаж

На «Седьмом километре» начался предновогодний ажиотаж

Предновогодний ажиотаж начался на промтоварном рынке «Седьмой километр».

В выходные туда съехались десятки тысяч оптовых и розничных покупателей из Одессы и многих регионов страны, сообщает пресс-служба предприятия.

На «Седьмом километре» начался предновогодний ажиотаж

Все автостоянки рынка и вокруг заполнены под завязку. На торговых комплексах рынка наблюдается оживленная торговля, товары предновогодней группы завозятся ежедневно грузовыми фурами, пишет dumskaya.net.

Сезон повышенного покупательского спроса отмечается ежегодно во второй половине декабря. По опыту прошлых лет он продлится вплоть до Нового года – посетители приезжают за подарками и покупками к праздникам.

На «Седьмом» напоминают, что рынок будет закрыт 31 декабря, 1, 2 и 7 января.
dumskaya.net
  • Вчера, 17:26
  • DTV
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