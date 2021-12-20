Dnestr.TV

 
0

На Украине обнаружили юридическое препятствие для вступления в НАТО

На Украине обнаружили юридическое препятствие для вступления в НАТО

На пути вступления Украины в НАТО обнаружилось юридическое препятствие. Страна не может стать членом Североатлантического альянса, поскольку ее внеблоковый статус закреплён в Декларации о государственном суверенитете Украины.

Об этом пишет издание «Страна». В качестве аргумента приводится цитата из Акта провозглашения независимости Украины 1991 года, подтверждающую намерение страны не участвовать в военных блоках, передает eadaily.com.

«Когда 16 июля 1990 года Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины, то в разделе «Внешняя и внутренняя безопасность» было четко указано: «Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках», — сказано в материале.

В Акте провозглашения независимости Украины основанием для принятия документа называется Декларация от 1990 года, что таким образом еще раз закрепляет внеблоковый статус Незалежной.

Кроме того, первая украинская конституция, принятая в 1996 году, в свою очередь ссылается на Акт провозглашения независимости страны. В итоге, по мнению авторов материала, все основные документы, на которых базируется Украина как государство, запрещают ей вступать в какие-либо военные союзы, в том числе и НАТО.

«В итоге все основные документы, на которых базируется создание и само существование Украины как государства, основаны на Декларации о суверенитете Украины 1990 года, который запрещает государству вступать в какие-либо военные союзы», — заключает издание.
Стоит отметить, что упование на то, что государствообразующие нормативные документы помешают вступлению Украины в НАТО, все же кажется весьма наивным.

Достаточно вспомнить о том, что они никак не помешали Верховной раде внести пункт о стремлении страны в Североатлантический альянс в Конституцию Украины.
eadaily.com
  • Сегодня, 05:42
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
  • На белорусско-украинской границе бойцы ВСУ открыли огон ...
  • «Президент Молдавии купила Конституционный суд за наро ...
  • СМИ: Молдову уличили в попытке ограбить Приднестровье
  • Житель Приднестровья выиграл иск в ЕСПЧ
  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Как будем отдыхать на новогодние праздники в 2022 году
  • Россия передала Приднестровью первую партию вакцины «Сп ...
  • Демографическая ситуация в ПМР

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
  • На белорусско-украинской границе бойцы ВСУ открыли огон ...
  • «Президент Молдавии купила Конституционный суд за наро ...
  • СМИ: Молдову уличили в попытке ограбить Приднестровье
  • Житель Приднестровья выиграл иск в ЕСПЧ
  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Как будем отдыхать на новогодние праздники в 2022 году
  • Россия передала Приднестровью первую партию вакцины «Сп ...
  • Демографическая ситуация в ПМР
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна