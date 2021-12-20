На пути вступления Украины в НАТО обнаружилось юридическое препятствие. Страна не может стать членом Североатлантического альянса, поскольку ее внеблоковый статус закреплён в Декларации о государственном суверенитете Украины.
Об этом пишет издание «Страна». В качестве аргумента приводится цитата из Акта провозглашения независимости Украины 1991 года, подтверждающую намерение страны не участвовать в военных блоках, передает eadaily.com.
«Когда 16 июля 1990 года Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины, то в разделе «Внешняя и внутренняя безопасность» было четко указано: «Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках», — сказано в материале.
В Акте провозглашения независимости Украины основанием для принятия документа называется Декларация от 1990 года, что таким образом еще раз закрепляет внеблоковый статус Незалежной.
Кроме того, первая украинская конституция, принятая в 1996 году, в свою очередь ссылается на Акт провозглашения независимости страны. В итоге, по мнению авторов материала, все основные документы, на которых базируется Украина как государство, запрещают ей вступать в какие-либо военные союзы, в том числе и НАТО.
«В итоге все основные документы, на которых базируется создание и само существование Украины как государства, основаны на Декларации о суверенитете Украины 1990 года, который запрещает государству вступать в какие-либо военные союзы», — заключает издание. Стоит отметить, что упование на то, что государствообразующие нормативные документы помешают вступлению Украины в НАТО, все же кажется весьма наивным.
Достаточно вспомнить о том, что они никак не помешали Верховной раде внести пункт о стремлении страны в Североатлантический альянс в Конституцию Украины. eadaily.com