Опубликован полный текст подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко в государственной измене. Документ в понедельник, 20 декабря, со ссылкой на источник в правоохранительных органах опубликовала Украинская правда, сообщает korrespondent.net.
В частности, в подозрении экс-главу государства обвиняют в "совершении уголовных правонарушений (преступлений), предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28 ч. I ст. 258 УК Украины, а именно в деянии, преднамеренно совершенном по предварительному сговору группой лиц гражданином Украины в ущерб суверенитету, экономической безопасности Украины в виде предоставления иностранному государству или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, а также в другом содействии деятельности террористической организации совершенному по предварительному сговору группой лиц".
Следователи обвиняют Петра Порошенко в том, что он вступил в сговор с гражданами Украины Медведчуком Виктором Владимировичем, Демчишиным Владимиром Васильевичем и Кузярой Сергеем Владимировичем.
"Не позже октября 2014 года представителями высшего политического руководства Российской Федерации, а именно тогдашним помощником Президента РФ С. и тогдашним заместителем Председателя Правительства РФ К. к подрывной деятельности против Украины решено привлечь Медведчука Виктора Владимировича… Предоставив объективную оценку сложности поставленных представителями Российской Федерации задач по содействию деятельности террористических организаций и подрывной деятельности против Украины, осознавая, что самостоятельно, без административного и кадрового воздействия, издания/отмены указов и распоряжений, нет возможности достичь своего умысла, Медведчук В.В. в рамках реализации общего преступного плана, при неустановленных обстоятельствах достиг преступных договоренностей с Порошенко Петром Алексеевичем, который в свою очередь, как Президент Украины, имел необходимые возможности административного воздействия на вертикали исполнительной и законодательной власти", - говорится в тексте подозрения.
Следователи обвиняют Порошенко в том, что он для удовлетворения своих политических интересов, недопущения падения политических рейтингов и уровня доверия в результате возможного дальнейшего обострения отношений со страной агрессором - Российской Федерацией, вступил в преступный сговор с Медведчуком В.В. и распределили между собой выполняемые функции, роли и задачи в общем преступном плане.
“Свои преступные намерения и действия Порошенко П.А. решил реализовывать через активное использование административного влияния, как Президент Украины, на вертикали исполнительной и законодательной власти, привлечение соучастников, в частности, из числа членов Кабинета Министров Украины, Совета национальной безопасности и обороны Украины, правоохранительных органов и т.п., а также через созыв СНБО, назначение или увольнение с должностей, издания/отмены указов и распоряжений, обязательных к исполнению на территории Украины и т.п.”, - уточняют следователи
Далее следователи подробно описывают “путь” разработки и реализации плана запрета импорта африканского угля в угоду поставкам топлива из ОРДЛО.
"Разработанный преступный план предполагал, что должностные лица высшего политического руководства Российской Федерации первоначально должны своими действиями искусственно создать дефицит угля для энергогенерирующих предприятий Украины путем ограничения его поставок в Украину с территории Российской Федерации по уже существующим договорам купли-продажи последнего. При этом по преступному плану искусственное ограничение поставок угля из Российской Федерации могло быть прекращено только при начале поставок угля с территорий, подконтрольных отдельно террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР", и количество поставленного после этого из Российской Федерации угля пропорционально зависело бы от количества угля, поставленного террористическими организациями", - говорится в тексте подозрения.
Далее в тексте говорится, что после этого Медведчук под предлогом и условиями ограничения поставок угля с территории Российской Федерации, согласовал с Порошенко, предоставление последним незаконных указаний должностным лицам отраслевого министерства и энергогенерирующих предприятий Украины о приобретении угля у предприятий, имущество которых находится в собственности и под контролем террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" и уплаты за него средств как на счета таких предприятий, так и наличными непосредственно руководителям террористических организаций. Кроме изложенного, Медведчук и Порошенко согласовали возможность увольнения/назначения должностных лиц отраслевого министерства и/или энергогенерирующих предприятий Украины, которые по тем или иным причинам не выполняли указания Порошенко и других лиц.
Средствами, полученными за поставленный уголь, согласно преступному плану по собственному усмотрению должны были распоряжаться руководители террористических организаций "Л/ДНР".
“4 ноября 2014 года Петром Порошенко, как Председателем Совета национальной безопасности и обороны Украины, на заседании Совета национальной безопасности и обороны, без достаточных оснований, высказаны сомнения в качестве угля, который завезен из Южно-Африканской Республики, Генеральной прокуратуре Украины и Министерству внутренних дел Украины предоставлена устная доверенность на осуществление проверки упомянутых фактов, и отмечена необходимость прекращения контракта с компанией Steel Mont Trading Ltd и приостановки отгрузки на ТЭС ПАО Центрэнерго угля по контракту”, - говорится в тексте подозрения.
Инициированные Порошенко действия и мероприятия, по толкованию следователей, создали условия и стали основной причиной одностороннего отказа компании-поставщика от выполнения обязательств по поставке угля из Южно-Африканской Республики. После этого ПАО Центрэнерго оказалось в искусственно созданных Порошенко, Медведчуком и другими соучастниками в условиях, при которых имело возможность импортировать уголь только у предприятий Российской Федерации, что дало возможность высшему руководящему составу государственных органов Российской Федерации приступить к реализации своей части преступного плана.
"Таким образом, Порошенко П.А., являясь лицом, являющимся представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, совершено государственное предательство — деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, государственной, экономической безопасности Украины: предоставление иностранному государству или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, то есть уголовное правонарушение (преступление), предусмотренное ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса. Кроме того, своими умышленными действиями Порошенко П.А., являясь лицом, которое с представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, совершило другое содействие деятельности террористической организации, то есть уголовное правонарушение (преступление), предусмотренное ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины", - заключает документ.
Как разъяснила СБУ, бывшего президента Петра Порошенко подозревают в том, что он разорвал контракты на поставки угля из ЮАР и организовал поставки угля из неподконтрольного Донбасса. korrespondent.net