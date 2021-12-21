Штраф вынесен за два нарушения законодательства о защите экономической конкуренции посредством злоупотребления монопольным положением на общегосударственном рынке первичной реализации патоки крахмальной кукурузной и глюкозных сиропов.
По словам антимонопольщиков, нарушения заключались в:
необоснованном повышении цен на патоку и сиропы в течение апреля-июня 2018 года, февраля-марта 2019 года и в октябре 2020 года;
в установлении в течение 2018-2020 годов разных условий к равнозначным соглашениям с покупателями этого товара без обоснованных причин.
По результатам полуторагодичного рассмотрения дела АМКУ установил, что в 2018-2020 годах группа компаний в составе "Днепровского КПК", "Интеркорна" и "Интестарч Украина" была единственным производителем патоки на территории Украины и крупнейшим и самым мощным участником рынка с долями 65,49% (в 2018 году), 93,86% (в 2019 году) и 79,75% (в 2020 году).
"Группа имела рыночную власть, проявлявшуюся в ее способности устанавливать свои условия продажи товаров на внутреннем рынке, поддерживать непрозрачную и бессистемную ценовую политику с собственными контрагентами, осуществлять политику направленную на поддержание собственного монопольного положения", – говорится в сообщении пресс-службы АМКУ.
Единственными конкурентами группы компаний ROSHEN в течение 2018-2020 годов были импортеры "со сравнительно небольшими долями".
Также группа является единственным производителем крахмала кукурузного на территории Украины с долями 74,26% (в 2018 году) и 96,79% (в 2019 году).
"Кроме того, учитывая, что ответчик имеет замкнутый цикл производства товаров – от выращивания кукурузы до производства кондитерских изделий – за счет эффекта масштаба "КК "РОШЕН" мог получать существенные конкурентные преимущества", – сообщили в АМКУ. epravda.com.ua