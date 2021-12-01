В перспективе рассматривается также возможность запусков рейсов авиатакси в соседние страны, такие как Молдова и Румыния.
На базе Одесского авиаремонтного завода презентовали новый инфраструктурный проект — авиатакси, которое, как ожидается, уже следующей весной следующего года свяжет Киев с Одессой, Харьковом, Львовом и Днепропетровском.
На линиях будут использоваться двух-, четырёх- и пятиместные самолёты и вертолёты производства киевского Softex Invest, сообщает timer-odessa.net.
По предварительным оценкам, полёт из Одессы в Киев, к примеру, будет занимать около двух часов, а стоимость билета составит 300-400 долларов в обе стороны.