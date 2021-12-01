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Порошенко: Украина могла купить газ в десять раз дешевле, чем сейчас

Порошенко: Украина могла купить газ в десять раз дешевле, чем сейчас

Украина никогда не входила в зиму с такими запасами газа и угля. Покупать газ можно было в десять раз дешевле, чем теперь. Об этом заявил лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко в интервью Ларисе Губиной, пишет 5.ua.

По его словам, деньги на голубое топливо были предусмотрены.

"Украина никогда не входила в зиму с такими запасами газа и угля. В начале этой зимы у НАК "Нафтогаз" было более 2 млрд долларов, которые были предусмотрены не на кражу, не на коррупционные сделки "большого кражательства", ни на коррупцию закупок медицинского оборудования. На них надо было купить газ. Он стоил в десять раз дешевле, чем сегодняшняя цена", – сказал Петр Порошенко.

"Мы в отличие от Сербии, Молдовы имеем подземные хранилища, куда мы могли закачать весной этого года 25-27 миллиардов кубов. Газ тогда стоил 100-200 долларов – в 10 раз дешевле, чем сегодняшняя цена. За год нет этих 2 миллиардов, они исчезли. Потому что их забрал кто? Зеленский. Витренко подписал заявку официально на правительство, чтобы покрыть эти разрывы, ему нужно еще 5 миллиардов долларов", – отметил пятый Президент.

"При моей каденции я сделал НАК "Нафтогаз" прибыльным. Функционирование было максимально прозрачным. И наблюдательный совет существовал. На каждый вопрос существовал ответ. У меня вопрос: сегодня кто несет ответственность за потерю, убытки или кражу – выберите любое название – 7 миллиардов долларов?",- констатирует Порошенко.

"Господин Зеленский, если не называете и не привлекаете к ответственности тех, кто совершил это преступление, то это означает, что это вопрос непосредственно к вам. Вы способствовали тому, что эти доллары были украдены", – говорит Порошенко.

"Сегодня цена газа для промышленных предприятий уже в отдельные дни составляет 50 тысяч гривен за тысячу кубов. Хочу подчеркнуть, что в Сербии газ стоит 250 долларов. Даже в Молдове 450. А какое украинское производство экспортного направления будет конкурентоспособным, если вы заставляете вследствие вашей беспомощности платить 2 тысячи долларов?", – замечает лидер партии.

"Это означает, что предприятия должны остановиться, предприятия уволят или отправят в вынужденный отпуск сотрудников. Это означает, что они прекратят платить налоги. И это означает огромный экономический, социальный и безопасностный кризис. Реален ли этот сценарий? К сожалению, да", – констатирует Петр Порошенко.

"За то, что Зеленский и все это его окружение с "95 квартала" довели страну "до ручки", должна быть ответственность. Вы взяли на себя право принимать решения и несите ответственность. Пока что от этого страдает только украинский народ, украинская экономика и безопасность", – резюмирует Петр Порошенко.
5.ua
  • Сегодня, 11:11
  • DTV
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