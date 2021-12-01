Государственный таможенный комитет Приднестровья доводит до сведения информацию об официальном опубликовании и вступлении в силу Закона ПМР от 27 декабря 2021 года № 351-ЗД-VII «О внесении дополнения в Таможенный кодекс Приднестровской Молдавской Республики».
В связи с вступившим в силу изменением в ТК ПМР, предоставляющим право индивидуальным предпринимателям делегировать свои полномочия по таможенному декларированию товаров привлекаемым лицам (наёмным работникам), до вступления в силу нормативных правовых актов ГТК ПМР допускается таможенное декларирование товаров привлекаемыми лицами при условии предоставления документов, подтверждающих полномочия такого лица:
а) индивидуальный предпринимательский патент, где содержатся сведения о лице, которому делегированы полномочия индивидуального предпринимателя по представлению его интересов по таможенному декларированию товаров, в случае таможенного декларирования привлекаемым лицом (наемным работником);
б) доверенность, выданная привлекаемому лицу (наемному работнику), на право представления интересов индивидуального предпринимателя в таможенных органах Приднестровья.
Обращаем внимание, что в графе 14 таможенной декларации указываются сведения об индивидуальном предпринимателе, в адрес которого следуют и по поручению которого декларируются товары.
В графе 54 таможенной декларации, а также на каждом ее добавочном листе подписью привлекаемого лица (наёмного работника) удостоверяется полнота и достоверность сведений, заявленных в такой таможенной декларации.
Данный Закон опубликован на официальном сайте МЮ ПМР и вступает в силу с 29 декабря 2021 года.