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В скандале с блокированием ПРТС власти Молдовы откровенно лгут

В скандале с блокированием ПРТС власти Молдовы откровенно лгут

Объяснения властей Молдовы по блокированию механизма ПРТС разбиваются о факты. Свою защиту они строят на том, что задержали груз с партией нейтральных номеров якобы из-за того, что вместе с ними перевозились приднестровские номерные знаки. А приднестровская символика, дескать, запрещена.

Мы обратились в ГУП «Спецтехника и снаряжение», и нам показали документы, подтверждающие, что ранее никаких проблем с таможенным оформлением приднестровских номеров не возникало. В сопроводительной документации (представлена в конце текста) видны печати Таможенной службы Молдовы, подтверждающие перевозку груза через территорию РМ, пишет novostipmr.com.

То есть раньше Кишинёв их пропускал без вопросов.

Этот факт не оставляет камня на камне от попыток Кишинёва хоть как-то оправдать свои ограничительные подходы. Проще говоря, власти Молдовы пошли на откровенную ложь, чтобы прикрыть свои истинные мотивы.

Похоже, что Кишинёв настроился на обострение отношений с Приднестровьем. Усиливая транспортную блокаду, он пытается лишить нас возможности регистрировать транспортные средства и выдавать стандартные номера ПМР.

С сегодняшнего дня работа пунктов регистрации транспортных средств в Тирасполе и Рыбнице приостановлена до особого распоряжения.

Причиной является задержание молдавской таможней в Каушанах груза с приднестровскими и нейтральными номерами. Из-за этого ПРТС попросту не в состоянии выдавать новые номерные знаки.

ПРТС в Тирасполе и Рыбнице были созданы после подписания 24 апреля 2018 года Протокольного решения об участии транспортных средств из Приднестровья, не осуществляющих коммерческую деятельность, в международном дорожном движении. В ПРТС частные автовладельцы могут получить нейтральные автономера, без которых сегодня нельзя выехать не только в страны ЕС, но и в Украину.

С 1 сентября, как известно, Киев с подачи молдавских властей запретил въезд на свою территорию автомобилей с приднестровскими номерами. Это породило кризис с передвижением автотранспорта из ПМР, который не разрешен до сих пор.

В скандале с блокированием ПРТС власти Молдовы откровенно лгут
В скандале с блокированием ПРТС власти Молдовы откровенно лгут
В скандале с блокированием ПРТС власти Молдовы откровенно лгут
В скандале с блокированием ПРТС власти Молдовы откровенно лгут
novostipmr.com
  • Сегодня, 20:37
  • DTV
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