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Экс-президент Молдовы Игорь Додон стал подозреваемым в уголовном деле

Экс-президент Молдовы Игорь Додон стал подозреваемым в уголовном деле

Сегодня бывшего президента Молдовы допросили в Генпрокуратуре РМ. Бывший молдавский лидер Игорь Додон явился 29 декабря на допрос в Генеральную прокуратуру.

Формальным поводом стало дело, связанное с молдавской компанией Energocom о закупке электроэнергии в течение 2008-2009 годов. Сообщается, что якобы государству был нанесен ущерб в 12 млн долларов.

После выхода из прокуратуры Игорь Додон заявил, что он стал в рамках этого уголовного дела подозреваемым, передает bloknot-moldova.md.

Он уточнил, что впервые в истории страны бывший президент становится подозреваемым.

⁃ Группа маленьких, злых гномов пытается сделать что-то против меня, – сказал экс-президент.

Игорь Додон добавил, что никуда убегать, как пророчат некоторые, не собирается, и будет сотрудничать со следствием.

Депутат Богдан Цырдя заявил, что это – политическая месть..

- Ранее Игоря Додона также пытались привлечь по этому делу, но прокуроры не нашли доказательств его вины.

- Дело завели с подачи НПО Watch Dog (сеть Сороса, бенефициар сотен тысяч долларов от американской NED).

Лидер Watch Dog Серджиу Тофилат (экс-советник президента Молдвоы Майи Санду), обратился в прокуратуру, требуя завести уголовное дело, - пишет депутат в своем телеграм-канале.

Стоит отметить, что ранее генпрокурор Александр Стояногло заявил, что Майя Санду на заседании Совбеза в августе текущего года спросила его, почему не заведены уголовные дела на Игоря Додона, Владимира Воронина, Зинаиду Гречанный.

Поддержать Игоря Додона к Генпрокуратуре пришел в том числе депутат Василе Боля. Он заявил, что власти «занимаются новогодними представлениями» и что он как юрист «не видит смысла в вызовах Додона по надуманным обстоятельствам в прокуратуру по делу 2008 года».

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 20:39
  • DTV
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