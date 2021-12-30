Премьер-министр Молдовы заявила, что на пост вице-премьера по реинтеграции подобран "хороший дипломат с опытом работы в экономике и частном секторе".
Назначение вице-премьера по реинтеграции РМ — "на последней стометровке", заявила в эфире общественного телевидения премьер-министр Наталья Гаврилица, пишет sputnik.md.
"Думаю, что на первом заседании в новом году будет назначен человек на этот пост", — сказала она.
️Гаврилица отказалась назвать имя кандидата.
"Он не только хороший дипломат, но и обладает опытом в экономике, в юридической области, в частном секторе. Он имеет политическую поддержку и может вести переговоры", — сказала премьер Молдовы.
Ранее президент Майя Санду выразила надежду, что вице-премьер по реинтеграции будет назначен до конца года.
Гаврилица также заявила, отвечая на вопрос ведущей, что "сожалеет" об отправке лидером Приднестровья прямых писем Майе Санду.
"Мы сожалеем, что приднестровская сторона решила не использовать существующие форматы, а выйти с этими прямыми письмами. В письмах говорится об открытости, но это не соответствует действиям. Если хотят встреч или определенного прогресса, сначала надо идти через существующие форматы. Есть Бюро по реинтеграции, есть рабочие группы по укреплению мер доверия", — сказала она в телеэфире.
Гаврилица назвала "достойным сожаления" также и приостановку работы пунктов по оформлению нейтральных автомобильных номеров. Вместе с тем, премьер не считает, что причиной приостановки стали действия правительства Молдовы.