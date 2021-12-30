Dnestr.TV

 
0

Назначение вице-премьера по реинтеграции РМ "на последней стометровке" — Гаврилица

Назначение вице-премьера по реинтеграции РМ "на последней стометровке" — Гаврилица

Премьер-министр Молдовы заявила, что на пост вице-премьера по реинтеграции подобран "хороший дипломат с опытом работы в экономике и частном секторе".

Назначение вице-премьера по реинтеграции РМ — "на последней стометровке", заявила в эфире общественного телевидения премьер-министр Наталья Гаврилица, пишет sputnik.md.

"Думаю, что на первом заседании в новом году будет назначен человек на этот пост", — сказала она.

️Гаврилица отказалась назвать имя кандидата.

"Он не только хороший дипломат, но и обладает опытом в экономике, в юридической области, в частном секторе. Он имеет политическую поддержку и может вести переговоры", — сказала премьер Молдовы.

Ранее президент Майя Санду выразила надежду, что вице-премьер по реинтеграции будет назначен до конца года.

Гаврилица также заявила, отвечая на вопрос ведущей, что "сожалеет" об отправке лидером Приднестровья прямых писем Майе Санду.

"Мы сожалеем, что приднестровская сторона решила не использовать существующие форматы, а выйти с этими прямыми письмами. В письмах говорится об открытости, но это не соответствует действиям. Если хотят встреч или определенного прогресса, сначала надо идти через существующие форматы. Есть Бюро по реинтеграции, есть рабочие группы по укреплению мер доверия", — сказала она в телеэфире.

Гаврилица назвала "достойным сожаления" также и приостановку работы пунктов по оформлению нейтральных автомобильных номеров. Вместе с тем, премьер не считает, что причиной приостановки стали действия правительства Молдовы.

sputnik.md
  • Сегодня, 08:05
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
  • На белорусско-украинской границе бойцы ВСУ открыли огон ...
  • «Президент Молдавии купила Конституционный суд за наро ...
  • СМИ: Молдову уличили в попытке ограбить Приднестровье
  • Житель Приднестровья выиграл иск в ЕСПЧ
  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Как будем отдыхать на новогодние праздники в 2022 году
  • Демографическая ситуация в ПМР
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
  • На белорусско-украинской границе бойцы ВСУ открыли огон ...
  • «Президент Молдавии купила Конституционный суд за наро ...
  • СМИ: Молдову уличили в попытке ограбить Приднестровье
  • Житель Приднестровья выиграл иск в ЕСПЧ
  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Как будем отдыхать на новогодние праздники в 2022 году
  • Демографическая ситуация в ПМР
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна