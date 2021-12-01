В Контактном центре по взаимодействию с Россотрудничеством при Приднестровском госуниверситете им. Т. Г. Шевченко прошла презентация новой монографии приднестровского историка Петра Шорникова «Протокол о Сигуранце». Книга посвящена малоизвестной странице истории – гибридной войне против России, развязанной Румынией, в начале XX века. Главным полем борьбы стала тогда территория Бессарабии.
Монография издана тираспольским Институтом социально-политических исследований и регионального развития (ИСПИРР) при поддержке Россотрудничества.
Как отметил, представляя новое издание, Петр Шорников, во время работы над темой обнаружились захватывающие вещи. В начале прошлого века в нашем регионе шла сложная игра румынских и российских спецслужб. И по целому ряду фактов можно сделать вывод о том, что многие видные деятели молдавской культуры XX века, которых традиционно считают прорумынски настроенными, на самом деле работали на российскую разведку, пишет novostipmr.com.
«"Протокол о Сигуранце" - название прежде всего литературное, хотя здесь есть научный анализ работы Сигуранцы и, как мне представляется, достаточно хорошо раскрыта ее неэффективность как спецслужбы. Это был аппарат террора, а вот с задачами сыска он не очень справлялся», - рассказал Петр Шорников.
Другой интересной темой, по его словам, является негласное взаимодействие «белых» и «красных» в борьбе с румынской оккупацией Бессарабии. Этому в вышедшей работе посвящена отдельная глава.
«Работы Петра Шорникова всегда читаются с интересом, я бы даже сказал, с интригой. В этой книге интриги побольше, чем во многих других», - отметил научный редактор монографии профессор Владислав Гросул.
«Книга показалась мне невероятно актуальной, современной, - сказал на презентации эксперт Россотрудничества Николай Журавлев. - Понятие "гибридная война" представляется нам как современный термин, но по факту мы, действительно, видим, что методы и технологии ее ведения уходят в глубь не только десятилетий, но даже сотен лет. Такие технологии использовались Францией, Великобританией».
«Россия и сегодня является объектом гибридной войны, сталкиваясь с многочисленными попытками подтасовок исторических фактов, прямого и непрямого влияния со стороны коллективного Запада», - подчеркнул представитель Россотрудничества.
Сигуранца как спецслужба была создана в марте 1908 года после крупного крестьянского восстания в Румынии в 1907 году. Но еще с 1892 года она фактически существовала в структуре румынского министерства внутренних дел как управление общей безопасности. Окончательно ликвидирована Сигуранца была в августе 1948 года.
К концу XIX века у Румынии обозначились территориальные претензии ко всем соседям, в том числе к Российской империи. Еще на рубеже веков спецслужбы в Бухаресте предприняли попытки распространения среди молдаван Бессарабии идеологии румынизма и формирования прорумынского сепаратистского движения. Курс на этнополитическую подготовку аннексии Бессарабии особенно активизировался с 1905 года.
Здесь и проявились технологии «гибридной войны», основанные в первую очередь на информационно-психологическом воздействии на часть бессарабской интеллигенции и элит.
Сигуранца активно участвовала в аннексии Бессарабии в 1918 году, а затем вела на ее территории борьбу с коммунистическим движением. novostipmr.com