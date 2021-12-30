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В Китае нашли самую высокую бегонию - вдвое выше человека

В Китае нашли самую высокую бегонию - вдвое выше человека

В Китае нашли самый высокий вид бегонии. Статья об этом опубликована в журнале PhytoKeys.

Бегония – один из самых обширных родов растений, насчитывающий более двух тысяч видов. В основном это небольшие травы, кустарники и полукустарники, некоторые виды выращиваются в декоративных целях из-за красивых цветов, передает gazeta.ru

Дайтке Тиан из Китайской академии наук и его коллеги открыли новый вид бегонии. Они назвали ее Begonia gigantica, бегонией гигантской.

Ее популяция невелика, ученые обнаружили всего несколько десятков деревьев. Ученый отобрал из них два самых высоких, чтобы измерить их и подготовить образцы, необходимые для более детального исследования. Одно из деревьев достигало 3,6 метра в высоту, а самая толстая часть его ствола была около 12 сантиметров в диаметре.

Чтобы правильно измерить его, ученому пришлось пришлось попросить водителя встать на машину. Для перевозки образцов в Шанхай исследователю пришлось разрезать каждое растение на четыре части.

На сегодняшний день это самый высокий вид бегонии, зарегистрированный в Азии.
gazeta.ru
  • Сегодня, 08:12
  • DTV
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