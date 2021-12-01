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В России заявили о восстановлении политического диалога с Молдовой

В России заявили о восстановлении политического диалога с Молдовой

Россия постепенно возобновляет политический диалог с Молдовой и надеется на конструктивное сотрудничество и взаимный учет интересов. Об этом во время пресс-брифинга 30 декабря заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова, упомянув подготовку к проведению межправительственной комиссии Молдовы и РФ.

«Да, была некоторая пауза, она была вызвана предвыборными процессами в этой стране. Мы постепенно возобновляем политический диалог с Кишиневом. Двусторонние контакты обретают регулярный и устойчивый характер», — сказала Захарова, отметив как подтверждение этому, визиты высокопоставленных российских чиновников в Молдову и представителей молдавского правительства в РФ, а также молдавско-российские встречи на высоком уровне за последние месяцы, передает newsmaker.md.

Представитель МИДа рассказала, что в настоящее время ведется подготовка к очередному заседанию межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

«И, конечно, мы приветствуем настрой молдавского руководства на конструктивное, прагматичное сотрудничество с Россией, направленное на решение открытых вопросов, проблемных сторон. Мы рассчитываем также, что заявления молдавской стороны будут подкрепляться практическими шагами. Со своей стороны, мы готовы к продолжению такого взаимодействия на принципах прагматизма и взаимного учета интересов», — сказала Захарова.

Напомним, что вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску на встрече в Москве с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым обсудил упрощение экспорта молдавской продукции на российский рынок. «Мы договорились провести в первом квартале 2022 года новое заседание комиссии и форум бизнесменов, чтобы активизировать торгово-экономические отношения. Особое внимание мы уделили упрощению экспорта молдавской продукции на российский рынок», — сказал Попеску.
newsmaker.md
  • Сегодня, 08:15
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