Более 30 лет граждане Приднестровской Молдавской Республики пытаются добиться уважения и соблюдения своих неотъемлемых прав и свобод, но из года в год сталкиваются лишь с новыми ограничениями и нарушениями. Уходящий 2021 год, к сожалению, не стал в этом вопросе исключением. Восстановление и корректная реализация социально-гуманитарных, экономических и гражданских прав жителей Приднестровья, намеренно и осознанно ограниченных и заблокированных соседней Республикой Молдова, оставались актуальными задачами на протяжении всего года, передает novostipmr.com.
Многочисленные случаи дискриминации происходили с грубым игнорированием международных актов в области прав человека, а также договоренностей, достигнутых в ходе переговорного процесса при посредничестве ОБСЕ. Наиболее актуальными вопросами были ограничение прав на свободу передвижения, на личную безопасность и неприкосновенность, на труд и предпринимательскую инициативу, на образование и выбор профессии, а также препятствование внешнеэкономической деятельности, принудительное документирование и политически мотивированное уголовное преследование жителей Приднестровья.
Независимый правозащитный центр «Приднестровский меридиан» располагает фактами нарушения Молдовой статей Всеобщей Декларации прав человека, а также статей Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и Международного пакта о гражданских и политических правах. При этом, как показывает практика, механизмы правовой защиты ограничены простым отказом Кишинева от исполнения взятых на себя обязательств. Наделение разными правами различных категорий жителей Приднестровья со стороны молдавских властей является достаточно четким индикатором того, что положения международных пактов о правах человека не являются универсальными для властей РМ. Рассматриваем рестрикции и ограничительные действия Республики Молдова как демонстративное игнорирование прав человека и сегрегацию жителей Приднестровья по принципу гражданства и места жительства.
Реалии таковы, что 2021 год, к сожалению, запомнится каждому приднестровцу в первую очередь очередным ограничением свободы передвижения. Жители Приднестровья и до этого неоднократно сталкивались с ограничениями грузовых и пассажирских перевозок автомобильным и железнодорожным транспортом: республика помнит периодические запреты на передвижение автомобилей с регистрационными знаками ПМР, введение ограничений для передвижения коммерческого транспорта, отказ в выдаче разрешительных документов, лицензий, блокирование импортных поставок, закрытие железнодорожных маршрутов, следующих транзитом через Приднестровье, двойное таможенное оформление грузов. Однако с 1 сентября 2021 года проблема свободы передвижения предельно обострилась. Украина по требованию Республики Молдова ввела запрет на въезд на свою территорию автомобилей с приднестровскими номерами. Масштабы проблемы огромны.
Ключевая проблема состоит в том, что многие приднестровцы не могут воспользоваться механизмом ПРТС и получить доступ к участию в международном дорожном движении. Из-за введенного властями Украины запрета прекратил работу приднестровский пассажирский транспорт, осуществлявший рейсы в Украину и Россию. Запрет серьезно повлиял на индивидуальных предпринимателей, которые используют малогабаритный грузовой транспорт для самостоятельной доставки грузов из Украины. Если получить нейтральные номера для легковых автомобилей сложно, долго, но все же возможно, то для грузовых такой возможности нет. Сложившаяся ситуация провоцирует прекращение деятельности основной массы представителей малого бизнеса и касается порядка 30 тысяч человек. Кроме того, зафиксировано порядка 180 обращений приднестровцев, чей автотранспорт оказался заблокирован из-за введенного запрета на территории Украины и России.
Особого внимания требует тот факт, что введенный запрет привел к невозможности выезда на территорию Украины даже реанимобилей для транспортировки в медицинские центры России и Украины лиц, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, оказать которую в Приднестровье и Молдове не представляется возможным. Год подходит к концу, а данная исключительно гуманитарная проблема, к сожалению, так и не разрешилась.
Более того, 22 декабря молдавская таможня необоснованно задержала груз, состоящий из номерных знаков нейтрального и приднестровского образца. Вследствие этого грубейшим образом была заблокирована деятельность пунктов регистрации транспортных средств, работа которых была приостановлена с 29 декабря. Данные действия Молдовы ведут к дополнительному ограничению свободы передвижения, поскольку без получения автономеров ПМР автомобилисты лишены возможности поставить на первичный учет свой автотранспорт, эксплуатировать его или зарегистрировать в ПРТС.
Ощутимым стал комплекс проблем в банковской сфере. Проблемы в этой сфере организованы Молдовой преднамеренно и нацелены на разрушение экономики Приднестровья, прежде всего крупного бизнеса, что провоцирует массовую безработицу. Закрыты все текущие счета Молдавского металлургического завода в коммерческих банках РМ, на открытие новых введен запрет, без разъяснения причин прекращено обслуживание текущих счетов молдавских контрагентов ММЗ, занимающихся сбором и продажей металлолома. Для Молдавской ГРЭС открыт лишь леевый безналичный счет, предназначенный для оплаты поставок электричества, однако поступающие фиктивные средства не могут использоваться, так как Молдова отказывается их конвертировать в твердые валюты. Кишинев умудряется даже удерживать деньги футбольного клуба «Шериф», поступившие от УЕФА ввиду успешного выступления команды в Лиге чемпионов. Кроме того, по требованию Молдовы на территории ПМР ограничен эквайринг международных банковских карт, что создает ограничения доступа для жителей и гостей республики к собственным денежным средствам.
Еще одним свидетельством цинизма молдавских властей являются проблемы, возникающие в контексте борьбы с глобальной пандемией COVID-19. В прошлом году Молдова всячески препятствовала импорту в республику необходимого оборудования и реагентов. В этом году эта практика продолжилась. Молдавские власти почти на месяц задержали поставку партии вакцины «Спутник V», закупленной для населения Приднестровья.
Отдельно стоит отметить ситуацию с нарушением избирательных прав жителей Приднестровья. Президентские и парламентские выборы в Республике Молдова стали лишь прологом к массовым нарушениям прав населения Приднестровья властями Молдовы. Молдавский истеблишмент сделал все для того, чтобы избирательное право жителей Приднестровья было ограничено. Действующий спикер парламента РМ Игорь Гросу лично патрулировал границу между Приднестровьем и Молдовой, участвовал в акциях по запугиванию и ограничению свободы передвижения избирателей, организовал потасовки против российских наблюдателей.
За этим негативные оценки последовали в отношении проведения в Приднестровье голосования за поправки в Конституцию России и выборов в Государственную Думу. Недавно Майя Санду заявила, что не признает президентские выборы 12 декабря с. г. в Приднестровье. Насколько можно судить, Кишинев приложил все усилия, чтобы еще в аэропорту «отфильтровать» любых зарубежных гостей, гипотетически направляющихся в качестве международных наблюдателей в Приднестровье. Фактически, в уходящем году мы наблюдали, как Молдова делает все возможное, чтобы подорвать электоральный процесс в Приднестровье независимо от того, о каких именно выборах идет речь: приднестровских, российских, молдавских.
В наступающем 2022 году исполняется 30 лет со дня начала вооруженного конфликта на Днестре. Нынешнее руководство Молдовы придерживается исторической концепции о том, что на Днестре молдавские силовики воевали с Россией и якобы отстояли молдавский суверенитет. Теперь представители упомянутых милитаристских и ветеранских структур не только накаляют обстановку в Зоне безопасности в период выборов и каждодневно, но и спокойно выступают с высоких трибун в Кишиневе, свободно и бесконтрольно призывая к убийствам и геноциду жителей Приднестровья. Не будь в регионе российских миротворцев, эти «горячие головы», инспирируемые своими румынскими и американскими покровителями, давным-давно организовали бы очередную военную провокацию на Днестре.
В следующем году, вероятно, стоит быть к ним готовыми. Молдавское правительство одобрило идею объявить его «Годом признательности ветеранам войны, участникам боевых действий по защите целостности и независимости Республики Молдова». В Приднестровье не забыли ужасы войны, а международному сообществу стоит напомнить, что Международный общественный трибунал, состоявшийся в конце июня 1993 года в Москве, констатировал грубейшие нарушения Женевских конвенций о защите жертв войны, включая преднамеренные убийства гражданского населения, в том числе женщин и детей, пытки, бесчеловечное обращение, взятие заложников, разрушение инфраструктуры, неоказание помощи и т. д.
Спектр нарушений прав жителей Приднестровья со стороны Молдовы и Украины весьма широк: от экономической блокады до похищения приднестровских граждан представителями молдавских правоохранительных структур. И по каждому направлению можно привести, к сожалению, большое количество живых примеров. Вопиющий случай – это судьба бывшего приднестровского милиционера Андрея Самония, которого выкрали и удерживают в Молдове уже почти 2 года, пока его семья находится без кормильца. 7 декабря должно было состояться очередное заседание высшей апелляционной палаты РМ, но оно было вновь перенесено – на 25 января 2022 года. По всему видно, что молдавские власти используют ситуацию с Андреем для запугивания должностных лиц Приднестровья, которых они и без того постоянно прессингуют при пересечении границы.
Благодаря усилиям молдавской стороны на международном уровне вопрос о правах человека в Приднестровье традиционно сводится к обвинению властей республики в нарушениях. Данный тезис проходит лейтмотивом в выступлениях молдавских официальных лиц на всех политических трибунах. Вместе с тем ситуация с нарушением прав жителей Приднестровья со стороны Молдовы с каждым днем дает все больше поводов для беспокойства. Призываем международное сообщество и Российскую Федерацию в частности обратить внимание на происходящее и выступить гарантом соблюдения прав человека для жителей республики. Со своей стороны в наступающем 2022 году независимый правозащитный центр «Приднестровский меридиан» берет на себя обязательства по активизации усилий в области мониторинга и защиты прав и свобод жителей Приднестровья (включая 220-тысячную общину граждан России и в разы более масштабную диаспору соотечественников), принимать решительные меры и усилия для справедливого анализа ситуации и недопущения обесценивания применимости и защиты прав человека по отношению к приднестровцам. novostipmr.com