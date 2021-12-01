Электронное письмо, в котором полиции сообщили, что в крупном торговом центре Бухареста заложена бомба, не читалось почти 10 часов. Сообщение было отправлено в полночь, но было открыто сотрудником полиции только в 10 часов утра.
Андреа Георгеску, репортер: "Электронное письмо с угрозой взрыва бомбы было отправлено румынской полиции через сайт, содержащий раздел для отправки петиций, в полночь, сообщение было с указанием времени (14:00), когда предполагаемая бомба должна была взорваться", передает point.md ссылаясь на digi24.ro
Проблема в том, что электронную почту читает один полицейский, который заступает на смену в 08:00 и заканчивает смену в 16:00. Полицейский прибыл на работу, начал читать электронную почту. Сообщение с угрозой он прочел лишь 10:00, отправил сего в столичную полицию, полицейские попытались узнать, кто прислал электронное письмо, но так и не смогли сделать это. Когда до предполагаемого взрыва оставалось меньше часа, было принято решение эвакуировать торговый центр. Проверка длилась более 3 часов, и тревога оказалась ложной. point.md