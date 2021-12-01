Dnestr.TV

 
0

Ложное оповещение о бомбе в полиции Бухареста прочли лишь через 10 часов

Ложное оповещение о бомбе в полиции Бухареста прочли лишь через 10 часов

Электронное письмо, в котором полиции сообщили, что в крупном торговом центре Бухареста заложена бомба, не читалось почти 10 часов. Сообщение было отправлено в полночь, но было открыто сотрудником полиции только в 10 часов утра.

Андреа Георгеску, репортер: "Электронное письмо с угрозой взрыва бомбы было отправлено румынской полиции через сайт, содержащий раздел для отправки петиций, в полночь, сообщение было с указанием времени (14:00), когда предполагаемая бомба должна была взорваться", передает point.md ссылаясь на digi24.ro

Проблема в том, что электронную почту читает один полицейский, который заступает на смену в 08:00 и заканчивает смену в 16:00. Полицейский прибыл на работу, начал читать электронную почту. Сообщение с угрозой он прочел лишь 10:00, отправил сего в столичную полицию, полицейские попытались узнать, кто прислал электронное письмо, но так и не смогли сделать это. Когда до предполагаемого взрыва оставалось меньше часа, было принято решение эвакуировать торговый центр. Проверка длилась более 3 часов, и тревога оказалась ложной.
point.md
  • Сегодня, 08:25
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
  • На белорусско-украинской границе бойцы ВСУ открыли огон ...
  • «Президент Молдавии купила Конституционный суд за наро ...
  • СМИ: Молдову уличили в попытке ограбить Приднестровье
  • Житель Приднестровья выиграл иск в ЕСПЧ
  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Как будем отдыхать на новогодние праздники в 2022 году
  • Демографическая ситуация в ПМР
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
  • На белорусско-украинской границе бойцы ВСУ открыли огон ...
  • «Президент Молдавии купила Конституционный суд за наро ...
  • СМИ: Молдову уличили в попытке ограбить Приднестровье
  • Житель Приднестровья выиграл иск в ЕСПЧ
  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Как будем отдыхать на новогодние праздники в 2022 году
  • Демографическая ситуация в ПМР
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна