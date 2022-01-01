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Пентагон заказал строительство двух катеров для Украины за $25 млн

Пентагон заказал строительство двух катеров для Украины за $25 млн

Пентагон заказал строительство двух патрульных катеров Mark VI для Украины в рамках программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales. На их строительство выделили более 25 млн долларов, сообщает пресс-служба Минобороны США.

Отмечается, что компания SAFE Boats International (Бремертон, Вашингтон) получит 25,5 млн долларов на строительство двух патрульных катеров Mark VI, их оснащение, активацию и обучение экипажей.

Работы будут проводиться в Такоме, штат Вашингтон. Ожидается, что строительство катеров завершится к марту 2026 года, сообщает korrespondent.net.

В настоящее время США законтрактовали уже 10 катеров Mark VI для Украины в рамках программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS).

Mark VI - это боевые патрульные катера. Предназначены для патрулирования прибрежных морских территорий и защиты портов.

Ранее сообщалось, что помимо катеров Mark VI США предоставят Украине еще один катер типа Айленд. Это произойдет в первом квартале 2022 года.

Напомним, о том, что CША передадут Украине военные катера Mark VI еще в июле 2021 года заявлял президент Украины Владимир Зеленский.
korrespondent.net
  • Вчера, 08:31
  • DTV
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