Пентагон заказал строительство двух патрульных катеров Mark VI для Украины в рамках программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales. На их строительство выделили более 25 млн долларов, сообщает пресс-служба Минобороны США.
Отмечается, что компания SAFE Boats International (Бремертон, Вашингтон) получит 25,5 млн долларов на строительство двух патрульных катеров Mark VI, их оснащение, активацию и обучение экипажей.
Работы будут проводиться в Такоме, штат Вашингтон. Ожидается, что строительство катеров завершится к марту 2026 года, сообщает korrespondent.net.
В настоящее время США законтрактовали уже 10 катеров Mark VI для Украины в рамках программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS).
Mark VI - это боевые патрульные катера. Предназначены для патрулирования прибрежных морских территорий и защиты портов.
Ранее сообщалось, что помимо катеров Mark VI США предоставят Украине еще один катер типа Айленд. Это произойдет в первом квартале 2022 года.
Напомним, о том, что CША передадут Украине военные катера Mark VI еще в июле 2021 года заявлял президент Украины Владимир Зеленский. korrespondent.net