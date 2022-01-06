Прекращённый с апреля 2021 года транзит газа через Украину и Молдавию в Румынию был возобновлён в новом году. Информацию об этом сегодня, 6 января, подтвердил «Оператор газотранспортной системы Украины». В компании уточнили, что с 1 по 4 января 2022 года через Молдову на Балканы уже прошло 15 млн 656 тыс. куб. м российского газа.
Помимо стран-транзитёров, прибыль получит и Приднестровье, которому молдавская газораспределительная компания должна перечислить соответствующую сумму несмотря на то, что Тирасполь самостоятельно дела с «Газпромом» не ведёт, передает eadaily.com.
Румыния в прошлом году переключилась на газопровод «Турецкий поток — 2», отказавшись от Трансбалканской ветки. Теперь трубопровод опять заработал, обеспечивая объем поставки 4,9 млн куб. м в сутки, или 152 млн куб. м в месяц.
«С начала 2022 года возобновились поставки природного газа через украинскую ГТС в Румынию. Газ поставляется через точку межгосударственного соединения „Орловка — Исакча“», — сказано в пресс-релизе украинского оператора.
Молдавские власти и АО Moldovagaz пока ничего не сообщали об условиях возобновления транзита газа через свою территорию в условиях отсутствия соответствующего контракта с «Газпромом». В то же время местные СМИ, ссылаясь на анонимные компетентные источники, утверждают, что цена составляет от $ 2,5 до $ 3 за 1 000 кубических метров на каждые 100 км расстояния, а половина стоимости переводится в Приднестровье.
Напомним, в конце 2019 года Молдавия рисковала остаться без российского энергоресурса, так как Киев мог блокировать транзит газа в регион. Для обеспечения энергетической безопасности Кишинёв проработал несколько вариантов альтернативных способов. Они связаны с интеграцией в европейский трубопровод через Румынию по достроенной в 2020 году ветке Яссы — Кишинёв или «Турецкого потока» на Украину. В последний момент ситуация была решена. Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью продления соглашения ещё на 10 лет.
Как сообщало EADaily, у Молдавии перед «Газпромом» сформировался так называемый исторический долг в $ 7,5 млрд за потребление в Левобережном регионе (долг правого берега — всего $ 430 млн). Президент Приднестровья Вадим Красносельский в конце прошлого года заявил о том, что власти республики готовы закрыть этот вопрос с российской стороной, но при условии установления прямых договорных отношений с «Газпромом». Хотя контракт с российским концерном заключал Moldovagaz, Кишинёв приднестровский долг на себя брать отказывается, но и разрешать Тирасполю напрямую общаться с «Газпромом» не хочет. eadaily.com