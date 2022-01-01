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Переговоры Козака с политсоветниками ФРГ и Франции по "нормандскому формату" завершились

Переговоры Козака с политсоветниками ФРГ и Франции по "нормандскому формату" завершились

Москва, Берлин и Париж договорились о новых контактах, в том числе с участием Киева, сообщил замглавы администрации президента России

Переговоры замглавы администрации президента России Дмитрия Козака с политическими советниками по "нормандскому формату" из Германии и Франции завершились в четверг, передает корреспондент ТАСС.

"[Представители ФРГ и Франции] подтвердили свою приверженность минским соглашениям в безальтернативной основе для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Обсудили целый ряд практических шагов по реализации минских соглашений", - заявил журналистам Козак по итогам встречи.

Он также отметил, что создание параллельных форматов внутри "нормандской четверки" не обсуждается, это вредно и дезорганизует переговорный процесс.

"Параллельные форматы переговоров создавать вредно, это дезорганизует процесс переговоров, поскольку в разных форматах могут возникать разные оттенки, аспекты договоренностей, которые потом всеми сторонами могут по-разному интерпретироваться. Поэтому не обсуждается, что будут какие-то параллельные форматы и одни и те же вопросы будут обсуждаться с участием различных представителей нормандского формата", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

"У нас уже с августа 2020 года договоренность о том, что эти встречи проводят вместе министерство иностранных дел и политические советники нормандского формата. В таком формате мы вели диалог сегодня и договорились о том, что диалог будет продолжен в таком формате и дальше", - добавил Козак.

Он также сообщил, что представители России, Германии и Франции договорились о дальнейших контактах, в том числе с участием Украины, для скорейшего завершения конфликта на востоке страны. "Договорились о дальнейших контактах, в том числе с участием уже украинского руководства, для того чтобы в кратчайшие сроки завершить [конфликт на востоке страны]", - сказал он.

ФРГ представлял внешнеполитический советник канцлера Йенс Плётнер, Францию - дипломатический советник президента Эмманюэль Бонн. Переговоры продлились 4,5 часа.
tass.ru
  • Сегодня, 19:36
  • DTV
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