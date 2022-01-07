Закон о проведении внешнего публичного аудита в области природного газа вступил в силу. Документ был опубликован в Официальном мониторе 7 января. В законе прямо не указаны предприятия, в которых должны пройти проверки, но из текста становится ясно, что главной целью для аудита будет "Молдовагаз" — главный поставщик природного газа в республику.
Согласно закону, Счетная палата Молдовы сможет проводить внешний аудит предприятий с государственным капиталом в области газоснабжения. Специально принятый закон позволит проводить аудит на предприятиях отрасли, независимо от типа собственности, юридической формы или доли государства в их капитале, передает sputnik.md.
Целью аудита, в соответствии с проектом, будет оценка деятельности газовых предприятий с точки зрения соответствия произведенных затрат и инвестиций. Согласно законопроекту, аудит Счетная палата должна завершить до 31 ноября 2022 года.
Предполагаемый аудит Счетной палаты не единственный, который должен пройти в "Молдовагазе".
Проведение аудиторской проверки в АО "Молдовагаз" стало частью соглашений, достигнутых на переговорах представителей правительства Молдовы, "Газпрома" и "Молдовагаза", о долговременном контракте на поставку газа в страну. Проведение аудита призвано зафиксировать сумму долга Молдовы перед "Газпромом" за топливо, поставленное в страну в прошлые годы.
Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан считает неправильным, что аудит на предприятии поручили проводить Счетной палате.
"Молдовагаз" не использовал госсредства и непонятно, при чем тут Счетная палата, заявил Чебан в эфире одного из интернет-порталов. По мнению главы "Молдовагаза", это решение "принято скорее с политической точки зрения". Чебан сообщил, что до сих пор проверки проводили независимые аудиторы, которых нанимали по конкурсу. "Мы пользуемся услугами известных компаний", — сказал он.
Специальный закон, который позволяет Счетной палате Молдовы проводить аудит предприятий газовой отрасли, парламент принял в окончательном чтении 23 декабря. 31 декабря его одобрила президент Майя Санду. sputnik.md