Власти Мексики предложили США рассмотреть возможность создания в Западном полушарии объединения наподобие Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.
"Мексика предложила США двигаться к созданию объединения, которое будет скорее похоже на ЕС. Организация американских государств (ОАГ) уже очень устарела Так что было предложено создать нечто другое, но это будет зависеть от силы, которую мы, страны Латинской Америки и Карибского бассейна, проявим вместе. Если мы будем едины, нам это удастся", - сказал он журналистам во время визита в Аргентину, где проходила встреча глав МИД государств - членов Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), передает ТАСС.
В июле прошлого года на саммите глав МИД СЕЛАК в Мехико президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал страны Латинской Америки и Карибского бассейна работать над большей интеграцией внутри региона и предложил рассмотреть возможность создания аналога Евросоюза, который должен был бы заменить ОАГ.
ОАГ - ведущий межправительственный форум стран Западного полушария. Штаб-квартира организации находится в Вашингтоне. В отношении ОАГ часто звучат обвинения в политизированности. tass.ru