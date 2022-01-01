Dnestr.TV

 
0

Мексика предложила США создать аналог ЕС в Западном полушарии

Мексика предложила США создать аналог ЕС в Западном полушарии

Власти Мексики предложили США рассмотреть возможность создания в Западном полушарии объединения наподобие Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

"Мексика предложила США двигаться к созданию объединения, которое будет скорее похоже на ЕС. Организация американских государств (ОАГ) уже очень устарела Так что было предложено создать нечто другое, но это будет зависеть от силы, которую мы, страны Латинской Америки и Карибского бассейна, проявим вместе. Если мы будем едины, нам это удастся", - сказал он журналистам во время визита в Аргентину, где проходила встреча глав МИД государств - членов Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), передает ТАСС.

В июле прошлого года на саммите глав МИД СЕЛАК в Мехико президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал страны Латинской Америки и Карибского бассейна работать над большей интеграцией внутри региона и предложил рассмотреть возможность создания аналога Евросоюза, который должен был бы заменить ОАГ.

ОАГ - ведущий межправительственный форум стран Западного полушария. Штаб-квартира организации находится в Вашингтоне. В отношении ОАГ часто звучат обвинения в политизированности.
tass.ru
  • Сегодня, 10:05
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Сделай выбор - останови домашнее насилие
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Сделай выбор - останови домашнее насилие
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна