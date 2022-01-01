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Создатель Мивины презентовал недорогие электромобили на любой вкус

Создатель Мивины презентовал недорогие электромобили на любой вкус

Электрическая линейка VinFast уже насчитывает пять моделей. Владельцем компании является вьетнамский бизнесмен, открывший предприятие "Минивна" в Харькове.

Создатель Мивины презентовал недорогие электромобили на любой вкус

В Лас-Вегасе на шоу CES 2022 представили новые электромобили VinFast. Сразу три модели выйдут на рынок в 2023 году. Об этом сообщает infocar.ua ссылаясь на сайт Carscoops.

Создатель Мивины презентовал недорогие электромобили на любой вкус

В частности, на выставке презентовали компактный городской хэтчбек VinFast VF5 длиной около 3,6 м, а также небольшие электрокроссоверы VF6 (4,2 м) и VF7 (4,4 м). Характеристики и подробности электрокаров пока не разглашают, известно лишь, что в качестве опции они получат автопилот.

Создатель Мивины презентовал недорогие электромобили на любой вкус

Ранее VinFast презентовали еще два электрических кроссовера. Они несколько крупнее и поступят в продажу уже в нынешнем году по цене в 40-60 тыс. долларов. Известно, что VinFast VF4, VF6 и VF7 будут ощутимо дешевле - около 20-30 тыс. долларов. Кроме того, вьетнамские электромобили предложат в лизинг по онлайн-подписке.

Создатель Мивины презентовал недорогие электромобили на любой вкус

К слову, до конца 2022 года компания полностью откажется от выпуска бензиновых моделей. Также в планах VinFast - строительство сборочного предприятия в США.



Напомним, что компания VinFast - детище вьетнамского миллиардера Фам Нят Выонга. Свой путь в бизнесе он начинал в Украине - открыл харьковский завод по производству вермишели быстрого приготовления "Мивина". На деньги от продажи этого предприятия Фам Нят Выонг создал у себя на родине целую бизнес-империю. В Украине его наградили орденом "За заслуги" ІІІ степени.
infocar.ua
  • Сегодня, 10:09
  • DTV
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