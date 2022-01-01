Понятно, что не у всех есть автомобили, но подобное сравнение позволяет сделать выводы и о качестве регулирования экономики. Ведь даже в бедных странах правительства удешевляют некоторые, социально значимые товары, а топпливо, безусловно, к ним относится, за счёт невысоких пошлин или акцизов. Так, чтобы не только водители были довольны, но и перевозчики могли доставлять грузы по более низким ценам, увеличивая конкурентоспособность товаров местного производства, пишет mybusiness.md.
Экономический эксперт Думитру Барбалат, с помощью данных, представленных на сайте экономического департамента ООН, составил список (пл состоянию на сентябрь 2021 года), в котором граждане Молдовы занимают, к сожалению, предпоследнюю позицию: