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Сколько бензина может купить житель Молдовы на среднемесячную зарплату

Сколько бензина может купить житель Молдовы на среднемесячную зарплату

Понятно, что не у всех есть автомобили, но подобное сравнение позволяет сделать выводы и о качестве регулирования экономики. Ведь даже в бедных странах правительства удешевляют некоторые, социально значимые товары, а топпливо, безусловно, к ним относится, за счёт невысоких пошлин или акцизов. Так, чтобы не только водители были довольны, но и перевозчики могли доставлять грузы по более низким ценам, увеличивая конкурентоспособность товаров местного производства, пишет mybusiness.md.

Экономический эксперт Думитру Барбалат, с помощью данных, представленных на сайте экономического департамента ООН, составил список (пл состоянию на сентябрь 2021 года), в котором граждане Молдовы занимают, к сожалению, предпоследнюю позицию:

США - 5098

Люксембург - 3353

Германия - 3017

Франция - 2299

Финляндия - 1758

Великобритания - 1624

Испания - 1580

Италия - 1570

Литва - 1398

Эстония - 1279

Словения - 1266

Россия - 1012

Польша - 999

Румыния - 955

Венгрия - 931

Латвия - 783

Словакия - 720

Беларусь - 695

Болгария - 639

Украина - 481

Молдова - 430

Турция - 317.

mybusiness.md
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