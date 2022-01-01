COVID-ситуацию в республике обсудили в ходе заседания Оперштаба. Загруженность карантинных госпиталей заболевшими в настоящее время составляет 70%. В медучреждениях проходят лечение от коронавируса 765 пациентов, из них – 25 несовершеннолетних.
У 178 человек болезнь протекает в тяжёлой форме. В реанимациях находятся 25 инфицированных, семь – подключены к аппаратам ИВЛ, передает пресс-центр МВД ПМР.
С 3 по 9 января факт заболевания подтвердился у 695 человек. Среднесуточное число заболевших за последние семь дней – 99 человек. Неделей раньше было на десять меньше: 89. После десяти недель стабильного снижения снова зафиксировано увеличение количества людей, подвергнувшихся инфекции.
Амбулаторно на сегодняшний день лечатся 498 приднестровцев. За неделю специализированные медицинско-милицейские бригады выезжали к ним 142 раза. Из-за ухудшения состояния здоровья 57 больных госпитализированы. Выздоравливать им предстоит в стационаре под круглосуточным контролем медиков.
Глава МВД Виталий Нягу доложил, что в помощь Минздраву на прошлой неделе были выделены 40 милицейских автомобилей с водителями. На них медики посетили 96 адресов с лечащимися на дому; у 1010 человек взяли анализ на коронавирус.
Чтобы избежать инфицирования, необходимо носить маски, использовать антисептик, соблюдать социальную дистанцию и не забывать о вакцинации и ревакцинации! Только на прошлой неделе о том, что пришло время очередной прививки, специалисты кризисных центров напомнили 3000 граждан. Пока все отдыхали, кризисные центры при территориальных ОВД работали. Всё время зимних каникул их сотрудники оставались на связи. С середины декабря прошлого года информацию о бустерной вакцине и препаратах, которые есть в наличии, получили 14 000 приднестровцев. mvdpmr.org