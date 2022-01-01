Чаще всего в декабре 2021 года украинцы регистрировали подержанные Volkswagen, Ford, Renault, Skoda и Opel. В декабре 2021 года в Украине зарегистрировали 47,3 тысячи легковых автомобилей, ввезенных из-за границы - в 4,5 раза больше, чем новых - 10,5 тыс. ед. Об этом сообщает Укравтопром во вторник, 11 января.
Всего в Украине в 2021 году зарегистрировали 517,4 тысяч легковых автомобилей с пробегом - абсолютный рекорд для страны, так как это на 46% больше, чем в 2020 году.
Более того, 83 из 100 зарегистрированных в Украине легковых автомобилей – машины с пробегом, передает korrespondent.net.
Чаще всего украинцы регистрировали:
Volkswagen - 90,2 тыс. автомобилей
Ford - 45 тыс. автомобилей
Renault - 42,9 тыс. автомобилей
Skoda - 38,4 тыс. автомобилей
Opel - 33,1 тыс. автомобилей
Напомним, что продажи электрокаров в Украине за год выросли на 20%. Тройка лидеров осталась неизменной - Nissan, Tesla, Chevrolet, которые вместе удерживают 55% рынка. korrespondent.net