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В Украине зарегистрировали рекордное количество б/у авто

В Украине зарегистрировали рекордное количество б/у авто

Чаще всего в декабре 2021 года украинцы регистрировали подержанные Volkswagen, Ford, Renault, Skoda и Opel.
В декабре 2021 года в Украине зарегистрировали 47,3 тысячи легковых автомобилей, ввезенных из-за границы - в 4,5 раза больше, чем новых - 10,5 тыс. ед. Об этом сообщает Укравтопром во вторник, 11 января.

Всего в Украине в 2021 году зарегистрировали 517,4 тысяч легковых автомобилей с пробегом - абсолютный рекорд для страны, так как это на 46% больше, чем в 2020 году.

Более того, 83 из 100 зарегистрированных в Украине легковых автомобилей – машины с пробегом, передает korrespondent.net.

Чаще всего украинцы регистрировали:

Volkswagen - 90,2 тыс. автомобилей

Ford - 45 тыс. автомобилей

Renault - 42,9 тыс. автомобилей

Skoda - 38,4 тыс. автомобилей

Opel - 33,1 тыс. автомобилей

Напомним, что продажи электрокаров в Украине за год выросли на 20%. Тройка лидеров осталась неизменной - Nissan, Tesla, Chevrolet, которые вместе удерживают 55% рынка.
korrespondent.net
  • Сегодня, 21:07
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