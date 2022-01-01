В Бендерскую горбольницу поступило новое оборудование для хирургов. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения по программе Фонда капитальных вложений, для отремонтированного операционного блока Бендерской центральной городской больницы, были получены три новых операционных стола, ортопедическая приставка к операционному столу, хирургический электрокоагулятор и портативная бестеневая светодиодная операционная лампа. Все эти приборы крайне важны в условиях работы современной больницы.
Хирургический электрокоагулятор представляет собой аппарат, заменяющий и расширяющий возможности обычного скальпеля. Применяется для рассечения тканей и быстрой остановки кровотечения. Прибор генерирует высокочастотный электрический ток, который вызывает нагревание и разрез внутриклеточной жидкости и тканей в месте соприкосновения активного электрода с тканью. Аппарат применяется при проведении оперативного лечения пациентов во многих областях медицины.
Операционный стол – это то, без чего невозможно представить себе проведение хирургического вмешательства. Для увеличения функциональности дополнительно используется ортопедическая приставка.
Хирурги подтвердят, что результат операции во многом зависит от источников света. Правильный свет позволяет четко видеть операционное поле, правильно оценивать цвет тканей и формы мелких структур, принимать верные решения в сжатые сроки. Портативная бестеневая светодиодная операционная лампа – одно из важнейших приобретений для блока.
Оснащение медицинских учреждений по линии Фонда капвложений будет продолжено и в 2022 году.