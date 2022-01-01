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Пребывание на тонком льду опасно для жизни : в Гоянском заливе Дубоссарского водохранилища утонул местный рыбак

Пребывание на тонком льду опасно для жизни : в Гоянском заливе Дубоссарского водохранилища утонул местный рыбак

Трагедия произошла ранним утром 12 января. Местный рыбак вместе с сыном вышел на ночную рыбалку. Мужчина отошёл от берега на 8 метров, где толщина льда составляла 3 сантиметра , сообщает пресс-служба МВД ПМР .

В какой-то момент лёд треснул под ногами, и 60-летний отец провалился в воду. Сын ничем не смог ему помочь. Не было ни спасательного жилета, ни верёвки. Он вернулся домой и сообщил о случившемся в милицию.

Дубоссарские спасатели , разбивая лёд, на резиновой лодке доплыли до полыньи и извлекли утонувшего рыбака. Он был на глубине четырёх метров.

В очередной раз спасатели напоминают: пребывание на тонком льду опасно для жизни!
  • Сегодня, 14:20
  • DTV
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