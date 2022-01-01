Минюст Молдовы разработал более 100 поправок к Кодексу о правонарушениях. Штрафы за одни нарушения предлагают отменить, за другие — увеличить в разы. Появились и нововведения, например, запрет на бои животных и административное наказание за вождение без прав. NewsMaker рассказывает, насколько уменьшили штраф за проституцию, почему отменили запрет на религиозные службы не зарегистрированных в Молдове конфессий.
Правительство рассмотрит 12 января поправки к Кодексу о правонарушениях, которые разработал минюст. Проект предусматривает 108 поправок.
Какие штрафы хотят упразднить
Из Кодекса предлагают убрать пункт (статья 180, пункт 6), который предусматривает наказание за неуплату в течение шести месяцев коммунальных услуг, в том числе, за техническое обслуживание дома. Речь идет о штрафе от 300 до 1,5 тыс. леев. для физических лиц и от 3 тыс. до 9 тыс. леев для юридических лиц. Авторы поправок отметили, что в случае задержки оплаты против неплательщика можно подать гражданский иск. «В этом случае нерационально применять наказание за правонарушение», — говорится в пояснительной записке.
Также из Кодекса предложили убрать статью 351, которая предусматривала наказание сотрудников органов публичной власти за несоблюдение закона «О функционировании языков на территории Республики Молдова». Статья предполагала штрафы от 300 до 600 леев и лишения права осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года. Отметим, в феврале 2021 года Конституционный суд признал неконституционным сам этот закон.
Кроме того, из Кодекса планируют убрать статью, которая предполагает наказание за осуществление служб и ритуалов религиозных культов, официально не зарегистрированных в Молдове. Статья предусматривает штрафы от 600 до 1 тыс. леев. В пояснительной записке отмечается, что эта статья противоречит нормам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Так, в 2009 году ЕСПЧ признал страну виновной по делу «Машаев против Молдовы». Истца оштрафовали за то, что он вместе со знакомыми проводил мусульманские службы в частном помещении, хотя на тот момент ислам не был зарегистрирован в Молдове. ЕСПЧ отметил, что молдавский Кодекс о правонарушениях позволяет наказать любого человека, который исповедует религию, не зарегистрированную официально. ЕСПЧ посчитал это нарушением, отметив, что государство не может диктовать людям, во что им верить, и применять меры, направленные на изменение веры.
Кроме того, в Кодекс предлагают внести поправку, освобождающую от ответственности за правонарушения людей, которые действовали по указанию начальства и не знали, что нарушают закон. В то же время человек, который выполнял «очевидно незаконное указание», не освобождается от ответственности.
Какие штрафы предлагают ввести
В Кодекс предлагают внести пункт, который предусматривает штраф от 3,5 тыс. до 6 тыс. леев за вождение автомобилем после лишения водительских прав. Как отмечается в пояснительной записке, сейчас нарушение правил управления автомобилем рассматривается, только как преступление (регламентируются Уголовным кодексом). Кроме того, согласно поправкам, давать уроки вождения смогут только инструкторы, у которых есть удостоверение, позволяющие преподавать. В противном случае физлицам грозит штраф от 1,5 тыс. до 2 тыс. леев, а юридическим лицам — от 2,5 тыс. до 3,5 тыс. леев. К тому же, проводить занятия по вождению можно только по маршруту, заранее согласованному с полицией. За нарушение маршрута предлагают ввести штраф от 1 тыс. до 1,2 тыс. леев (для юридических лиц) и от 1,7 тыс. до 2,5 тыс. леев (для физических лиц).
Еще одно нововведение — штрафы за организацию боев животных. В пояснительной записке говорится, что такие бои нельзя проводить ни в зоопарках, ни в частных владениях. Наказывать за организацию таких боев будут штрафами от 1,5 тыс. до 3 тыс. леев для физических лиц и от 3 тыс. до 6 тыс. леев для юридических лиц. Кроме того, в проекте предлагают альтернативное штрафам наказание за необеспечение сбора экскрементов животного, которого выгуливают в общественном месте. Сейчас за это наказывают штрафом от 1,2 тыс. до 1,5 тыс. леев. Авторы поправок предлагают на выбор: штраф или от 20 до 35 часов неоплачиваемого труда на пользу общества
В Кодекс также планируют внести пункт, который запретит проводить по воскресеньям шумные ремонтные работы в многоквартирных домах. За нарушение предусмотрен штраф от 450 до 900 леев для физических лиц и от 3 тыс. до 4,5 тыс. леев для юридических лиц. «Эти поправки направлены на то, чтобы сделать людей ответственными за соблюдение общественного спокойствия, уважение права на частную жизнь, воспитание взаимного уважения между соседями», — отмечается в пояснительной записке к проекту.
Наказания предложили ввести и для людей, которые просят милостыню, симулируя при этом физические или психические отклонения. Их предлагают наказывать штрафом от 300 до 1,5 тыс. леев или общественным трудом до 60 часов.
Также в Кодекс внесли поправки, которые предусматривают наказание за «предоставление незаконного вознаграждения» или «организацию сборов» и «получение незаконного вознаграждения» за выполнение служебных обязанностей. Наказывать за это предлагают штрафом от 2,5 тыс. до 5 тыс. леев или неоплачиваемыми общественными работами на срок от 20 до 40 часов. Штрафовать будут за незаконные выплаты работникам системы образования, торговли, общественного питания, транспорта, социальных, коммунальных и медицинских учреждений.
В пояснительной записке авторы подчеркнули, что в первую очередь эти меры направлены на борьбу с неформальными платежами в системе образования. К таким платежам отнесли плату за поступление в учебное заведение, которое финансирует государство, взносы в фонд школы и класса, сборы на альтернативные учебники, проведение дополнительных занятий и академических консультаций, сбор денег на ремонт, организацию внешкольных мероприятий. Авторы поправок подчеркнули, что наличие подобных сборов препятствует доступу к образованию детей из семей с «ограниченным бюджетом». К тому же, по мнению авторов поправок, если учитель принимает деньги и подарки от родителей ученика, то он вступает в «конфликт интересов, когда оценивает ученика».
Что еще хотят изменить
Минюст предлагает ввести в Кодекс о правонарушениях, кроме понятия «ущерба малого размера», понятие «ущерба значительного размера». Это понятие будет учитывать не только саму стоимость имущества, но и его значение для жертвы, а также социальное положение жертвы и размер доходов.
Наказание за занятие проституцией предлагают уменьшить почти в два раза: штраф снизить с 1,8 тыс. — 2,4 тыс. леев до 700 — 1,3 тыс. леев, а срок неоплачиваемых работ — с 40-60 часов до 10-20 часов. При этом, наказание за пользование такими услугами, напротив, ужесточат: штраф предлагают увеличить с 1,2 тыс.- 1,8 тыс. леев до 1,8 тыс. — 2,4 тыс. леев, а срок неоплачиваемых работ — с 20-40 часов до 40-60 часов.
Ужесточить предлагают и наказание за отказ сообщить полиции информацию о личности человека, который управляет транспортным средством, или за «сознательное сообщение недостоверных сведений о личности этого лица». Сейчас за такое нарушение предусмотрен штраф от 1,35 тыс. леев до 1,5 тыс. леев для физических лиц. В новом варианте штраф предлагают увеличить до 4 тыс. — 7 тыс. леев.
Кроме того, в 336 статью Кодекса о правонарушениях (неподчинение распоряжению или требованию сотрудника правоохранительных органов) предлагают добавить пункт, который предусматривает наказание за физическое сопротивления правоохранителям или угрозы им: штраф от 2 тыс. до 3 тыс. леев. Это наказание могут заменить на общественные работы (от 40 до 70 часов) или арест (от 3 до 5 суток). В действующем Кодексе предусмотрено наказание за неподчинение правоохранителям в виде штрафа от 1,2 тыс. до 1,8 тыс. леев или неоплачиваемый труд от 40 до 70 часов.
Увеличить предлагают и штрафы за оскорбление сотрудника правоохранительных органов или оказание ему сопротивления: с 300 — 750 леев до 500 — 1,2 тыс. леев за оскорбление и с 1050 – 2250 леев до 1500 – 2250 леев за сопротивление.
А вот штрафы за неуплату в срок взносов в фонд обязательного медицинского страхования предлагают снизить. Сейчас сумма штрафа варьирует от 750 до 1650 леев, а в новом варианте — от 500 до 1250 леев.
Авторы поправок также предлагают изменить текст статьи Кодекса, которая предусматривает наказание за «протекционизм» (помощь в решении проблем, независимо от побуждений, при исполнении должностных обязанностей госслужащими). Само нарушение теперь будет называться «фаворитизм». Штраф за это нарушение оставили прежним — от 3 тыс. до 4,5 тыс. (для физических лиц) и от 3,6 тыс. до 7,5 тыс. леев (для юридических). В новом варианте также предлагают за это нарушение наказывать запретом на занятие публичных должностей на срок от шести месяцев до года.
Изменение терминов объяснили тем, что в законе «О неподкупности» используется именно понятие «фаворитизм», а не «протекционизм». К тому же в Кодекс предложили ввести статью, которая предусматривает наказание руководителя учреждения за то, что он не предпринимает «мер для обеспечения институциональной неподкупности». За это предусмотрен штраф от 6 тыс. до 10 тыс. леев. Отметим, согласно закону «О неподкупности», к таким мерам относятся «недопущение фаворитизма, недопущение ненадлежащего влияния, уведомление о нем и его устранение, прозрачное управление» и т.д.
За что введут самые большие штрафы
Основательные изменения хотят внести и в статью 269 Кодекса. Она предусматривает наказания за «размещение на рынке, выставление на продажу, продажу или складирование скоропортящихся пищевых продуктов без указания конечной даты потребления». Сейчас эта статья предусматривает штраф от 1,2 тыс. до 1,8 тыс. леев для физических лиц, от 6 тыс. до 9 тыс. леев для должностных лиц и от 12 тыс. до 15 тыс. леев для юридических лиц.
Авторы поправок предлагают назвать статью «Нарушение требований о производстве, хранении, размещении на рынке и продаже пищевых продуктов». В ней будут два пункта. Один предполагает штрафы от 3750 до 5 тыс. леев для физических лиц и от 20 тыс. до 25 тыс. леев для юридических лиц за нарушения требований «по обеспечению безопасности продуктов для жизни и здоровья людей». К таким нарушениям отнесли отсутствие информации о названии пищевого продукта, списка ингредиентов, добавок, которые могут вызвать аллергию, сроке хранения и инструкции по использованию.
Второй пункт предусматривает наказание за размещение на рынке или продажу скоропортящихся продуктов без указания конечной даты потребления. За такое нарушение физических лиц предлагают наказывать штрафом от 2 тыс. леев до 3 тыс. леев, должностных лиц — от 10 тыс. леев до 15 тыс. леев, юридических лиц — от 20 тыс. леев до 25 тыс. леев.