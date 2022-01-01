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В Бендерах на Солнечном найден труп новорождённого ребёнка

В Бендерах на Солнечном найден труп новорождённого ребёнка

Тело малышки в коробке из-под обуви обнаружил местный житель около двух часов дня на площадке для мусорных контейнеров в районе дома № 58 по улице Ленинградской.

Со слов экспертов, девочка была рождена доношенной, вероятно, минувшей ночью или рано утром. Давность смерти около 5 часов. В настоящее время устанавливается точная причина смерти младенца. Проводится расследование, а также устанавливается личность женщины, родившей девочку, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Если вам известно что-либо о личности матери ребёнка, вы видели подозрительных людей в этом районе, обладаете информацией о том, кто является родителями погибшей малышки, сообщите по телефонам в УВД г. Бендеры 0(552) 2-85-12, 0(552) 2-77-57. Можно также написать на Вайбер +37377505426, либо позвонить на 102 или телефон доверия МВД ПМР 0(533) 8-15-29.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 19:34
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